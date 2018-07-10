Военные новости: «Тихоокеанский рубеж» (RIMPAC-2018). Особенности этого года

Вьетнама и C 27 июня по 2 августа в районе Гавайских островов и у берегов Южной Калифорнии проходят крупнейшие в мире военно-морские учения «Тихоокеанский рубеж» («Римпак» (RIMPAC)). Учения ознаменовались тем, что в них впервые принимают участие военнослужащие Израиля Шри-Ланки , а также тем, что США отозвали приглашение Китаю на данные учения, объясняя это политикой Пекина по милитаризации островов в Южно-Китайском море. Также в учениях должна была принять впервые участие и Бразилия , но в последний момент стало известно, что бразильцы по собственным организационным, не политическим, причинам не смогут появиться на калифорнийском этапе международных учений.

В итоге в этом году 25 стран в той или иной мере задействованы в ходе проведения «Римпак», хотя не все из них выделили свои корабли для данного мероприятия. В учениях принимают участие 46 кораблей, пять подводных лодок, 200 летательных аппаратов и 25 тысяч человек.

Учения проводятся с 1971 года и в ходе Холодной войны использовались американцами в первую очередь для отработки действий по защите авианосных ударных групп от атак противника в лице Советского Союза.

С ходом времени смысл учений менялся и теперь США используют их как масштабное и более пропагандистское, скорее политическое чем сугубо собственное военное мероприятие, нацеленное на то, чтобы установить партнерские отношения с другими странами и дать шанс третьим странам работать вместе даже без последующего участия США.

В этом году впервые командные функции учений частично будут возложены на чилийских, канадских, японских и новозеландских моряков. Хотя, отрабатываются, конечно, и боевые стрельбы, и финальное десантирование на берег, и прочие военные аспекты.

В этом году показательно появление Вьетнама в числе стран-участников, более серьезное участие Филиппин , участие фрегата из Индии, появление впервые корабля из Малайзии и отказ в приглашении Китаю. Таким образом США показывают Китаю, что многие страны в регионе недовольны действиями Пекина и территориальными претензиями, и что эти страны солидарны как друг с другом, так и с США, в осуждении политики Китая.

Появление Вьетнама символизирует начало новой стадии отношений между Штатами и этой страной, а также растущими опасениями Вьетнама по китайским планам контроля над морями. Китай до сегодняшнего дня уже принимал участие в двух учениях «Римпак», которые проводятся раз в два года, но на этом пока все и закончилось. Китай в свою очередь проводит военно-морские учения у Тайваня.

Любопытно и появление Израиля на «Римпак». Это связывают с укреплением отношений между США и Израилем с приходом Трампа и необходимостью координации действий в случае военной конфронтации США с Ираном . Израильтяне могут обменяться опытом особенно в плане противоминной морской деятельности, защите от воздушных атак и противодействии террористам на море. Можно отметить, что также впервые израильтяне в этом году принимают участие и в учениях в Европе, где отрабатывается захват десантниками аэродрома в Польше

При этом американцы подчеркивают, что они готовы приглашать на свои учения на море множество стран и выступают этаким «хорошим парнем на районе», в то время как Россия и Китай не спешат звать другие страны на свои закрытые для чужих глаз военно-морские учения. И, по мнению американцев, никто из других стран особо и не видит смысла проводить совместные учения с Москвой и Пекином. Таким образом международный характер «Римпак» позиционируют в Вашингтоне как инструмент «мягкой силы» в регионе и символ «пассивной поддержки» США на Тихом океане.

Кроме политических аспектов в «Римпак» есть и непосредственно военные. Центр командования учениями, например, в этом году впервые с 2002 года будет сначала располагаться в Перл-Харборе, а затем его перенесут на борт корабля «Портленд» (USS Portland), демонстрируя тем самым мобильность командных возможностей флота.

Интерес представляют в этом году и сами стрельбы. Впервые японцы проводят стрельбы противокорабельными ракетами с берега, американцы наносят удары с воздуха протикорабельными ракетами большой дальности (Long Range Anti-Ship Missile, LRASM) и норвежскими противокорабельными ракетами (Naval Strike Missile, NSM) с наземного многофункционального внедорожного транспортного средства с погрузочно-разгрузочной системой (Palletized Load System, PLS).

Напомним, что ранее в военно-морских силах США были созданы специальные экспериментальные команды, которые занимаются анализом возможного размещения наземных вооружений на кораблях флота. Речь идет в первую очередь о применении артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, средств радиоэлектронной борьбы, «умных» снарядов с собственными системами наведения. В свою очередь ВМС США хотели бы видеть активное применение армией противокорабельных ракет с берега и готовы с помощью своих средств наводить береговую артиллерию на морские цели.

Вся работа по оценке возможностей симбиоза ВМС и сухопутных сил идет в рамках стратегии ведения комбинированного боя (Multi-Domain Battle — одновременное ведение боевых действий в различных сферах: на суше, море, в воздухе, космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре) с технологически равным противником в лице Китая и России.

Если раньше ВМС США были уверены в своем тотальном превосходстве в море, то теперь они ищут любые технические возможности, чтобы увеличить огневую мощь в борьбе с флотами других государств, то есть повысить вероятность потопления или вывода из строя кораблей врага, а также хотели бы видеть применение наземного артиллерийского опыта в качестве дополнительной защиты от атак на американские корабли.

Именно этим обусловлено внимание в ходе учений этим летом к противокорабельным ракетам воздушного и наземного базирования. Ожидается, что учения «Римпак-2018» выведут интеграцию армии США и американских ВМС на новый уровень.

Американские военно-морские учения «Римпак-2008»

И, наконец, учения становятся и поводом для представления новых технологий. С 28 июня по 2 июля в рамках «Римпак» впервые прошла выставка военно-морских инноваций. Были представлены разработки в сфере защиты портовой инфраструктуры, военной робототехники, подводных беспилотных аппаратов, виртуальной и дополненной реальности, «зеленой» энергетики, медицины, информационных технологий и работы с большими объемами данных. Выставка не является коммерческих мероприятием, но на ней государственные учреждения или спононсируемые государством разработчики технологий могут обменяться опытом и рассказать, какими они видят войну на море в будущем и над чем есть смысл работать.

За несколько дней 22 страны представили свои технологические разработки и более двух тысяч человек посетили выставку. В 2020 году руководство «Римпак» планирует как минимум вдвое увеличить число участников. Помимо международного обмена опытом организаторы видят выставку как площадку для ознакомления моряков с технологиями, которые они будут использовать в будущем, чтобы конечные пользователи уже сейчас получили первое представление и задумались, что и как им придется применять, и таким образом уже сейчас давали разработчикам обратную связь.