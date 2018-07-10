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Управляющая компания в Петрозаводске вернет жильцам 60 тысяч рублей
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Управляющая компания в Петрозаводске вернет жильцам 60 тысяч рублей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В платежные документы компания незаконно включила строку «текущий ремонт».
Проверка госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору выявила нарушения в работе УК «КВС— Петрозаводск». Компания в нарушение требований жилищного законодательства, правил содержания общего имущества КВД, минимального перечня услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, в платежных документах в разделе «Жилищные услуги» включила дополнительную строку «текущий ремонт (аварийные восстановительные работы)», при этом организация — лицензиат начисляла жильцам указанную плату.
Комитет предписал выполнить корректировку начисленной ранее платы жильцам многоквартирных домов №47 по улице Анохина и № 21а по улице Луначарского в г. Петрозаводске.
Управляющая организация АО «КВС-Петрозаводск» произвела жителям вышеуказанных домов перерасчет и проинформировала, что начисление платы собственникам КВД по указанной строке прекращено. Полная сумма перерасчета гражданам и, соответственно, возвращенных собственникам КВД г. Петрозаводска денежных средств составила:
КВД по адресу: ул. Анохина, д. 47 — 40 801,74 рубля;
КВД по адресу: ул. Луначарского, д. 21а — 20 404, 04 рубля.
По материалам: ptzgovorit.ru
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