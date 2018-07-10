Германия и Китай заключили сделки на €20 млрд

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнули свою приверженность многосторонней торговой системе после введения пошлин США, сообщает Associated Press.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступают на пресс-конференции после подписания межправительственных соглашений в Берлине. Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Выступая в Берлине в понедельник, после того как Германия и Китай заключили сделки на сумму €20 млрд, Ли заявил журналистам, что это проекты демонстрируют возможности сотрудничества двух стран. В дополнение к межправительственным соглашениям такие компании как BASF, BMW, Volkswagen, Daimler, Siemens и Bosch объявили о сделках и партнерских отношениях. "Свободная торговля играет ведущую роль для обеих сторон, а также для мировой экономики", — подчеркнул Ли. "У нас много прямых инвестиций в США, у нас много прямых инвестиций в Китай, — сказала Меркель. — Это действительно многосторонняя взаимозависимая система, которая в ее лучшем проявлении предполагает действительно многостороннюю беспроигрышную ситуацию, если мы придерживаемся правил".

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