Ещё
Германия и Китай заключили сделки на €20 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия и Китай заключили сделки на €20 млрд 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнули свою приверженность многосторонней торговой системе после введения пошлин США, сообщает Associated Press.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступают на пресс-конференции после подписания межправительственных соглашений в Берлине. Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Выступая в Берлине в понедельник, после того как Германия и Китай заключили сделки на сумму €20 млрд, Ли заявил журналистам, что это проекты демонстрируют возможности сотрудничества двух стран. В дополнение к межправительственным соглашениям такие компании как BASF, BMW, Volkswagen, Daimler, Siemens и Bosch объявили о сделках и партнерских отношениях. "Свободная торговля играет ведущую роль для обеих сторон, а также для мировой экономики", — подчеркнул Ли. "У нас много прямых инвестиций в США, у нас много прямых инвестиций в Китай, — сказала Меркель. — Это действительно многосторонняя взаимозависимая система, которая в ее лучшем проявлении предполагает действительно многостороннюю беспроигрышную ситуацию, если мы придерживаемся правил".
Ссылки по теме
"Торговая война" США и КНР: битва началась Китай смягчает ограничения на иностранные инвестиции Китай и ЕС договорились бороться с протекционизмом Канцлер ФРГ также приветствовала смягчение ограничений на иностранные инвестиции в КНР. По словам Меркель, важно видеть, что «открытие рынка в Китае в этой сфере происходит не только на словах». В то время как напряженность в мировой торговле усиливается, Китай стремится наладить отношения с Европой для более успешного противостояния США. Как сообщали «Вести. Экономика», 6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на $34 млрд Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары. Президент США Дональд Трамп также пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы, после того как ЕС ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд, что, в свою очередь, стало ответом на пошлины США на сталь и алюминий. Немецкий автоконцерн BMW уже оказался затронут нарастающим торговым конфликтом между США и Китаем. В понедельник автопроизводитель сообщил, что ему придется поднять цены на выпускаемые в США внедорожники, которые он экспортирует в Китай. Ранее Пекин повысил пошлину на импорт автомобилей из США с 15% до 40%.
Вести.Ru: последние новости
В аэропорту Эйндховена в Нидерландах вылет самолета остановлен из-за угрозы теракта Детей в Таиланде спасают в секретном режиме Болтон рассказал, чего Трамп ждет от встречи с Путиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог120
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA138
Проценты по кредитам перейдут по наследству79
Второй мегамост может стать тоннелем48
От Тимати потребовали «ответить за базар»31
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
00:30
От Тимати потребовали «ответить за базар»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение