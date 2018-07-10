Швейцария начала спор с Вашингтоном из-за пошлин на металл 

Швейцария инициировала во Всемирной торговой организации спор с США по поводу введенных Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия. 10 июля она обратилась в ВТО с жалобой по этому поводу, сообщает агентство Reuters.
По мнению швейцарской стороны, применение Америкой повышенных тарифов необоснованно.
При этом американская сторона заявляет, что пошлины вводятся в целях защиты национальной безопасности.
Решение о введении пошлин на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов), произведенные в ЕС, Канаде и Мексике, вступило в действие в США с 1 июня. Европа осталась крайне недовольна таким шагом, а канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала «совместный и решительный ответ» со стороны ЕС.