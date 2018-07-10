На стройках в Москве стало меньше нарушений

В первом полугодии, по его словам, эксперты проверили порядка 1,3 тысячи работ в домах, которые строятся по программе реновации. Они исследуют укладку ламинита, оклейку обоев, плитки. «Качество у используемых материалов на высоком уровне, — пришли к выводу инспекторы. — В отделочных работах встречается отслоение обоев, неровность укладки плитки и другие небольшие недоделки, которые тут же устраняются», — сообщил Сергей Музыченко.

Всего же с начала года Мосгосстройнадзор провел больше 5300 проверок и выявил свыше 20,7 тысячи нарушений, что на 4 тысячи меньше, чем годом ранее. Больше всего нарушений есть еще в качестве работ, содержании стройплощадок, отсутствии документации, отступлениях от проектов. Среди основных причин нарушений он назвал слабый отбор подрядчиков, привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, а также ненадлежащий контроль самих рабочих.

Эксперты Центра экспертиз проверили каждый сантиметр нескольких сотен строящихся жилых домов, детсадов, школ, объектов метрополитена, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры. Прежде всего они проверяли прочность бетона, состояние металлоконструкций, качество монолитных работ. Словом, все, от чего зависит безопасная эксплуатация зданий и жизнь в них людей. Кроме того, в лаборатории центра провели более 2500 испытаний образцов строительных материалов. «Теперь Центр экспертиз проводит 371 вид различных испытаний и измерений, что на 65 больше, чем в прошлом году. Для этого в распоряжении экспертов имеется более 850 единиц современного высокотехнологичного оборудования», — говорит Музыченко.

Справка «РГ»

По итогам надзорной деятельности Мосгосстройнадзором выдано 3,3 тыс. предписаний об устранении нарушений, что на 15% меньше, чем в первом полугодии 2017 года, когда их было 3,8 тыс. Большая часть нарушений устранена, в бюджет города поступило 295,4 млн рублей административных штрафов, в федеральный бюджет — 23,9 млн рублей.