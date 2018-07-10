Швейцария подала жалобу в ВТО из-за пошлин США

"С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно США, были введены для защиты национальной безопасности, являются необоснованными", — заявили в швейцарском министерстве экономики

Согласно правилам ВТО, для решения данного вопроса у Соединенных Штатов есть 60 дней. После этого у Швейцария будет право попросить ВТО создать судейскую коллегию для вынесения решения по этой проблеме.