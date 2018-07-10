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Швейцария подала жалобу в ВТО из-за пошлин США
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Швейцария подала жалобу в ВТО из-за пошлин США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Швейцария подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за с введения США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.
"С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно США, были введены для защиты национальной безопасности, являются необоснованными", — заявили в швейцарском министерстве экономики.
Согласно правилам ВТО, для решения данного вопроса у Соединенных Штатов есть 60 дней. После этого у Швейцария будет право попросить ВТО создать судейскую коллегию для вынесения решения по этой проблеме.
Ранее власти Китая сообщили, что США развязали крупнейшую в истории торговую войну, введя пошлину в 25% на товары из Китая.
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