«Хочется скандала»: член общественный палаты возмущается роумингом в Крыму

«Хочется скандала. И как члену Общественной палаты РФ , и как просто гражданину нашей страны. И вопрос у меня к МегаФон», — написал он.

По его словам, роуминг на полуострове обходится дороже, чем в Италии . Он задался вопросом о том, почему безлимитные звонки есть на всей территории России, кроме Республики Крым и города Севастополь

«Вы не считаете эти два субъекта РФ территорией нашей страны? Если считаете — то почему там тогда такие «особые условия?», — возмущается Малькевич.

Он отметил, что бесплатные входящие с опцией «Крым» доступна не на всех тарифных планах. Недоволен он и тарифами на интернет: 60 Мб за 99 рублей.

«Как говорят у вас в службе техподдержки, «не построили базовые станции». Почему? Правда, девушки из техподдержки говорят, что «все будет». Тогда назовите месяц и год!», — пишет член общественной палаты.