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«Хочется скандала»: член общественный палаты возмущается роумингом в Крыму
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«Хочется скандала»: член общественный палаты возмущается роумингом в Крыму 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Член общественной палаты РФ Александр Малькевич на своей станице в «Фейсбуке» написал негативный отзыв о роуминге в Республике Крым.
«Хочется скандала. И как члену Общественной палаты РФ, и как просто гражданину нашей страны. И вопрос у меня к МегаФон», — написал он.
По его словам, роуминг на полуострове обходится дороже, чем в Италии. Он задался вопросом о том, почему безлимитные звонки есть на всей территории России, кроме Республики Крым и города Севастополь.
«Вы не считаете эти два субъекта РФ территорией нашей страны? Если считаете — то почему там тогда такие «особые условия?», — возмущается Малькевич.
Он отметил, что бесплатные входящие с опцией «Крым» доступна не на всех тарифных планах. Недоволен он и тарифами на интернет: 60 Мб за 99 рублей.
«Как говорят у вас в службе техподдержки, «не построили базовые станции». Почему? Правда, девушки из техподдержки говорят, что «все будет». Тогда назовите месяц и год!», — пишет член общественной палаты.
«ФедералПресс» напоминает, что Госдума одобрила в первом чтении отмену роуминга.
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