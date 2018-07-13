В рамках Российско-Китайского ЭКСПО прошла неделя провинций КНР

В церемонии открытия мероприятия приняли участие председатель народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов , заместитель министра коммерции КНР Гао Янь, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и другие официальные лица.

— Мы надеемся, используя площадку пятого Российско-Китайского ЭКСПО, объединить капитал, технологии и предприятия провинции Гуандун, географическое положение, торгово-экономическое и гуманитарное преимущество провинции Хэйлунцзян и промышленность Свердловской области. Путем реального сотрудничества между региональными правительствами и деловыми кругами мы рассчитываем добиться отличных результатов в российско-китайском всестороннем стратегическом партнерстве, а также достичь взаимной выгоды и совместного процветания, — подчеркнул Ван Вэньтао.

На бизнес-форуме в рамках пятого Российско-Китайского ЭКСПО представители китайских и российских предприятий провели переговоры по сотрудничеству в таких сферах, как сельское хозяйство, переработка продуктов питания, лесной комплекс и деревообработка, машиностроение и энергетическая промышленность, торговля, фармацевтическое производство, туризм, логистика, строительство, научно-техническое взаимодействие.