Готовься, Россия: американская армия направляет больше оружия в Европу

По словам полковника Уоршима, он направил просьбу в адрес группы из более 500 разработчиков оружия, пытаясь таким образом найти ракеты, пулеметы и другие вооружения, в том числе 30-миллиметровую пушку, для интеграции их в бронемашину «Страйкер». В соответствии с принятым недавно решением сухопутных сил США , на бронемашины «Страйкер» будет устанавливаться промежуточный вариант системы маневренной противоздушной системы ближнего радиуса действия (Interim SHORAD). Однако на днях было принято и решение оснастить их комплексами «Стингер» производства компании Raytheon, а также системой обеспечения боевого применения компании Leonardo-DRS. Информация об этом была опубликована в журнале Defense News.

Сухопутные силы США форсируют производство бронемашин «Страйкер» в новой конфигурации, оснащенных беспилотниками, а также зенитно-ракетными комплексами «Стингер» и «Хеллфайер». А делается все это для противодействия России в Европе, а также для поддержки маневренных бригадных подразделений (Brigade Combat Teams) в боевых условиях.

Согласно этой программе, первые бронемашины «Страйкер» в новой комплектации будут доставлены в Европу в 2020 году; в сухопутных силах США это представляет собой часть программы по созданию маневренной противовоздушной обороны близкого радиуса действия (SHORAD).

По словам высокопоставленных чиновников военного ведомства, планы по созданию первого прототипа «Страйкера» с системой SHORAD относятся к 2019 году, и затем будет произведено 144 таких комплексов.

Поскольку в течение последних 15 лет центральное место при проведении наземных боевых действий в Ираке и в Афганистане занимала тактика борьбы с повстанческими формированиями, сухопутные силы сегодня признают необходимость улучшения защиты ударных наземных частей в условиях борьбы с более современными или с почти равными по силам типами угроз — с такими как беспилотники, вертолеты и низколетящие самолеты.

«Мы стремимся к завершению создания комплексных систем, способных обнаруживать и уничтожать самолеты, вертолеты и беспилотники, представляющие опасность для маневренных бригадных ударных команд (Brigade Combat Team), сказал ранее в этом году в интервью с корреспондентом издания Warrior Maven полковник Чарльз Уоршим (Charles Worshim), руководитель проектов по созданию систем для борьбы с крылатыми ракетами.

По словам полковника Уоршима, он направил просьбу в адрес группы из более 500 разработчиков оружия, пытаясь таким образом найти ракеты, пулеметы и другие вооружения, в том числе 30-миллиметровую пушку, для интеграции их в бронемашину «Страйкер». В соответствии с принятым недавно решением сухопутных сил США, на бронемашины «Страйкер» будет устанавливаться промежуточный вариант системы маневренной противоздушной системы ближнего радиуса действия (Interim SHORAD), однако на днях было также принято решение оснастить их также комплексами «Стингер» производства компании Raytheon, а также системой обеспечения боевого применения компании Leonardo-DRS. Информация об этом была опубликована в журнале Defense News.

Хотя угроза со стороны беспилотников, или дронов, быстро увеличивается во всем мире, такие враги НАТО , как Талибан или «Исламское государство» (запрещенные в России организации — прим. ред.) не способны создать угрозу с воздуха, поскольку не имеют вертолетов, самолетов и большого количества беспилотников. Однако, по оценке сухопутных сил США, существует широко распространенное мнение о том, что наземные силы должны быть лучше оснащены для противоборства с технически более продвинутыми врагами.

«Если говорить о нашей системе противовоздушной обороны, то следует признать, что она порядком изношена. В последнее время на горизонт появляется больше серьезных угроз при проведении основных боевых операций, и поэтому создание системы SHORAD, а также таких более совершенных систем как THAAD и PATRIOT вновь выходит на первый план. Вот основная идея мобильной системы SHORAD — если вы собираетесь совершить маневр, то вам нужно иметь систему противовоздушной обороны, способные не отставать от основной группировки», — сказал в интервью с корреспондентом интернет-издания Warrior maven один высокопоставленный офицер Сухопутных сил США.

При создании своей группировки из бронемашин «Страйкер» с системой SHORAD армия США изучает четыре различных системы вооружений, которые могут быть соединены с установленными на борту сенсорами и системой контроля огня, сказал Уоршим. Речь идет о ракетах «Хеллфайер», ракетах «Стингер», пулеметах и 30-миллиметровых пушках.

Само собой разумеется, что любая атака крупных неприятельских сухопутных сил, скорее всего, будет проводиться с использованием дальнобойных систем, массивной подготовки с воздуха, а также таких систем ближнего боя как вертолеты и беспилотники, и все это будет делаться для поддержки наступающих механизированных частей.

Поэтому наземной артиллерии, действующей при поддержке бронированных машин, будет нужна системы мобильной противовоздушной обороны для противодействия ближним угрозам с воздуха. Вот здесь в дело и вступают бронемашины «Страйкер», оснащенные системой SHORAD. Пехотные подразделения не обладают такой же огневой мощью и мобильностью на земле, как бронированный «Страйкер», а переносные зенитно-ракетные комплексы, включая ПЗРК «Стингер», не обладают такой же эффективностью, как ракеты «Хеллфайер» и «Стингер», установленные на бронемашине «Страйкер». В крупных механизированных формированиях продвижение вперед пехоты должно сопровождаться усиленной бронированной поддержкой, то есть машинами, способными проезжать по мостам и совершать маневры, находясь рядом с пехотинцами.

Так, например, китайские или русские вертолеты и беспилотники вооружены неуправляемыми и управляемыми ракетами, а также пулеметами. Концепция систем SHORAD состоит в следующем: они должны применяться для ликвидации подобных угроз до вражеской атаки, или во время ее проведения. Система SHORAD позволяет использовать бронированные мобильные противовоздушные комплексы в реальном времени, и они способны делать то, что не могут делать более крупные и менее мобильные наземные ракетные комплексы.

Так, например, зенитно-ракетные комплексы PATRIOT больше подходят для уничтожения баллистических ракет средней дальности, а также для ликвидации других угроз. Хотя эти комплексы и являются мобильными, они, вероятно, будут иметь меньше возможностей для поддержки пехоты и борьбы с быстро перемещающимися в воздухе вражескими вертолетами и беспилотниками.

Армия США также разрабатывает монтируемую на грузовике многофункциональную пусковую установку для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами при движении во время боя. Эта многофункциональная пусковая установка (Multi-Mission Launcher) уже произвела успешные пуски ракет «Хеллфайер», ракет AIM-9X «Сайдуиндер», а также других ракет, действуя в качестве мобильной противовоздушной установки. Испытания подтвердили большие потенциальные возможности этой системы в том, что касается пуска различных ракет, и таким образом сухопутные силы получают те возможности, которые раньше у них отсутствовали.

Однако бронированный «Страйкер» может усилить это направление — он способен более быстро перемещаться во время боя и может обеспечить поддержку находящейся в движении пехоте со стороны бронированной техники в условиях ведения боя в весьма опасной боевой обстановке.

Система SHORAD активно разрабатывается вот уже в течение нескольких лет; в прошлом году были проведены «демонстрационные стрельбы боевыми ракетами» на базе «Уайт Сэндс» (White Sands Missile Range), в штате Нью-Мексико, где прошли испытания нескольких новых платформ.

В числе участвовавших в этих демонстрационных стрельбах была хорошо известная израильская система «Железный купол» (Iron Dome), корейская зенитно-ракетная система Hanwha, установленная на бронемашине, а также маневренный наземный пусковой зенитно-ракетный комплекс SHORAD, установленный на бронемашине «Страйкер» производства компании General Dynamics.

Эта статья впервые была опубликована на сайте Warrior Maven.