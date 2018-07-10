Как боролись с теорией Дарвина 93 года назад

Ровно девяносто три года назад, 10 июля 1925 года, в американском городке Дейтоне (штат Теннесси) начался «Обезьяний процесс» — суд над учителем Джоном Скоупсом, который в своих лекциях рассказывал о теории эволюции Дарвина.

Сейчас научное сообщество признало великий труд ученого, но еще полвека назад учителей, упоминавших в своих лекциях, что человек произошел от обезьяны, штрафовали на огромные суммы.

В 1925 году в 15 штатах был введен запрет на преподавание Дарвиновской теории. Тогда же произошло крупное судебное разбирательство с учителем Джоном Скоупсом, которого обвиняли в преподавании теории, отрицающей историю божественного создания человека.

Запрет на преподавание теории Дарвина существовал вплоть до середины прошлого столетия — его отменили лишь в 1967 году.

Дарвиновская теория — не первый случай, когда общественность не сразу приняла великое открытие. «Ридус» собрал ТОП-10 научных открытий, в которые никто не хотел верить.