Как боролись с теорией Дарвина 93 года назад 

Ровно девяносто три года назад, 10 июля 1925 года, в американском городке Дейтоне (штат Теннесси) начался «Обезьяний процесс» — суд над учителем Джоном Скоупсом, который в своих лекциях рассказывал о теории эволюции Дарвина.
Сейчас научное сообщество признало великий труд ученого, но еще полвека назад учителей, упоминавших в своих лекциях, что человек произошел от обезьяны, штрафовали на огромные суммы.
В 1925 году в 15 штатах был введен запрет на преподавание Дарвиновской теории. Тогда же произошло крупное судебное разбирательство с учителем Джоном Скоупсом, которого обвиняли в преподавании теории, отрицающей историю божественного создания человека.
Запрет на преподавание теории Дарвина существовал вплоть до середины прошлого столетия — его отменили лишь в 1967 году.
Дарвиновская теория — не первый случай, когда общественность не сразу приняла великое открытие. «Ридус» собрал ТОП-10 научных открытий, в которые никто не хотел верить.
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