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Порядка 1,5 млрд рублей требуется Псковской области на открытие второй ОЭЗ
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Порядка 1,5 млрд рублей требуется Псковской области на открытие второй ОЭЗ 

ТАСС 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
ПСКОВ, 12 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Порядка 1,5 млрд рублей требуется Псковской области, чтобы создать в регионе вторую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Ступниково». По оценкам областных властей, работы по обустройству площадки начнутся в 2020 году, сообщил ТАСС в четверг председатель регионального комитета по экономическому развитию Андрей Михеев.
Вопрос о создании в регионе ОЭЗ «Ступниково» обсуждался 11 июля в ходе рабочей встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона сообщил премьер-министру о том, что в ближайшее время администрация намерена обратиться к федеральному правительству с просьбой оказать содействие в вводе в эксплуатацию особой экономической зоны «Ступниково».
"По нашим оценкам, с учетом затрат на [первую ОЭЗ] «Моглино», на строительство инфраструктуры «Ступниково» потребуется около 1,5 млрд рублей. Если [федеральное] правительство поддержит, средства будут выделены на условиях софинансирования. Думаю, что работы по обустройству этой зоны начнутся не раньше 2020 года. Если сейчас этот проект в [федеральный] бюджет попадет, то в 2019 году средства выдадут, и нам нужно будет создать проект планировки, провести оформление земельных участков, проработать все условия", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, региональные власти уже приступили к работе по обустройству территории, на которой предполагается создание новой промышленной зоны «Ступниково». Она позиционируется как площадка, которая будет принимать резидентов после заполнения ОЭЗ «Моглино». Территориально «Ступниково» располагается на северо-востоке города Пскова, на выезде из города в направлении на Санкт-Петербург, на площади порядка 110 гектаров. Предполагается, что «Ступниково» будет специализироваться на машиностроении, пищевой промышленности и логистике.
На сегодняшний день в регионе работает одна ОЭЗ «Моглино» — единственная в СЗФО экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. В настоящий момент резиденты зоны — это девять российских и иностранных компаний, которые планируют создать 780 рабочих мест, с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что по прогнозам властей, объем инвестиций в псковскую ОЭЗ «Моглино» к 2026 году превысит 13 млрд рублей.
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