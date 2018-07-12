Порядка 1,5 млрд рублей требуется Псковской области на открытие второй ОЭЗ

Вопрос о создании в регионе ОЭЗ «Ступниково» обсуждался 11 июля в ходе рабочей встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова . Глава региона сообщил премьер-министру о том, что в ближайшее время администрация намерена обратиться к федеральному правительству с просьбой оказать содействие в вводе в эксплуатацию особой экономической зоны «Ступниково».

"По нашим оценкам, с учетом затрат на [первую ОЭЗ] «Моглино», на строительство инфраструктуры «Ступниково» потребуется около 1,5 млрд рублей. Если [федеральное] правительство поддержит, средства будут выделены на условиях софинансирования. Думаю, что работы по обустройству этой зоны начнутся не раньше 2020 года. Если сейчас этот проект в [федеральный] бюджет попадет, то в 2019 году средства выдадут, и нам нужно будет создать проект планировки, провести оформление земельных участков, проработать все условия", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, региональные власти уже приступили к работе по обустройству территории, на которой предполагается создание новой промышленной зоны «Ступниково». Она позиционируется как площадка, которая будет принимать резидентов после заполнения ОЭЗ «Моглино». Территориально «Ступниково» располагается на северо-востоке города Пскова, на выезде из города в направлении на Санкт-Петербург , на площади порядка 110 гектаров. Предполагается, что «Ступниково» будет специализироваться на машиностроении, пищевой промышленности и логистике.