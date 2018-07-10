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Минэкономразвития России оценило эффективность особой экономической зоны «Исток» на 100%
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Минэкономразвития России оценило эффективность особой экономической зоны «Исток» на 100% 

360tv.ru 5 часов назад
Министерство экономического развития РФ оценило эффективность особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток» в Подмосковье на 100%. Оценку провели по 16-ти абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 4-м расчетным показателям.
«По состоянию на начало июля 2018 года на территории ОЭЗ «Исток» в наукограде Фрязино осуществляется активная реализация инвестпроектов 14 резидентов. За время существования особой экономической зоны создано почти 200 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 9251 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
ОЭЗ «Исток» создана 5 сентября 2016 года на территории Фрязино Московской области за счет внебюджетных инвестиций на базе промышленной инфраструктуры АО «НПП „Исток“ имени Шокина», АО «НИИ „Платан“ с заводом при НИИ» и АО «Корпорация защита». Площадь особой зоны составляет 60 гектаров, общая площадь помещений — 53 202 квадратных метра.
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