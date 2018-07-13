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Министр торговли США обещает продать все активы
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Министр торговли США обещает продать все активы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика» Министр торговли США Уилбур Росс пообещал продать все имеющиеся у него активы, после претензий, предъявленных ему Управлением по этике администрации США.
Фото: Wikimedia commons
В своем соглашении по этике Росс, пообещал продать все свои многочисленные активы, в том числе и акции Invesco Ltd. Он обязался сделать это за 90 дней, а в случае с наиболее сложными активами — за 180 дней. Однако отчеты Управления показывают, что Росс избавился далеко не от всего. В том числе, у министра в собственности остались акции Invesco на $20 млнИсполняющий обязанности директора Управления по этике администрации США Дэвид Апол, заявил, что неспособность Росса продать активы может ∎негативно повлиять∎ на общественное доверие к администрации Трампа. В свою защиту Уилбур Росс заявил, что его инвестиции были сложными и включали сотни позиций. Он подчеркнул, что ∎сам сообщил∎ о своих ошибках и он сотрудничал с бюро коммерческой этике. Министр сообщил, что для восстановления общественного доверия он продаст даже те акции, которые ему было разрешено сохранить в соответствии с его соглашением по этике. Выручку с продажи Росс намерен разместить в ценных бумагах Казначейства США.
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