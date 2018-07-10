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Китай назвал заявления США о торговом дисбалансе выдумкой
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Китай назвал заявления США о торговом дисбалансе выдумкой 

ТАСС 2 часа назад
ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китай выступил с комментарием к проводимой Соединенными Штатами политики протекционизма, назвав одну из ее причин — торговый дисбаланс — выдумкой. Такое мнение во вторник приводит газета «Жэньминь жибао».
Как пишет издание, «логика предпринимаемых американским правительством действий основана на двух аргументах — торговый дефицит США при ведении бизнеса с другими странами, а также несправедливая торговля, которая наносит экономический ущерб отечественным компаниям». Однако, согласно газете, «Соединенные Штаты, вероятно, допустили арифметическую ошибку при оценке торговых операций»: в случае американо-китайских отношений, «данные по торговому дефициту были завышены примерно на 20%». Как отмечается, представленная Вашингтоном статистика по двусторонней торговле «не учитывает сектор услуг, на который приходится порядка 70% ВВП США». Как сообщает «Жэньминь жибао», причина этого заключается в том, что «торговый профицит Штатов в этой отрасли достаточно велик», поэтому «учет этого сектора экономики в американо-китайской торговле разрушил бы концепцию торгового дисбаланса».
Издание также пишет, что несмотря на заявления, США по-прежнему необходим импорт товаров из КНР. «Соединенные Штаты нуждаются в производимой в Китае трудоемкой, но дешевой продукции и будут продолжать ее поставки, в связи с чем неразумно называть торговый дисбаланс в качестве причины принимаемых американской стороной мер».
В то же время «Жэньминь жибао» сообщает, что «Китай не преследует цель сохранения положительного сальдо торгового баланса с США». Согласно изданию, «в условиях улучшения качества жизни населения и потребности в обеспечении экономического роста страны, КНР активно наращивает объемы импортных поставок». С 1 июля текущего года в стране были снижены таможенные пошлины на некоторые группы ввозимых товаров.
Как пишет газета, «суть международной торговли состоит во взаимной выгоде и беспроигрышном положении ее участников», в то время как политика одностороннего протекционизма Соединенных Штатов подобна «помещению в темную комнату, где нет ветра и дождя, но отсутствуют также солнце и воздух».
На прошлой неделе США ввели 25%-ные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью $34 млрд В ближайшее время американские власти планируют наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью $16 млрд Такие шаги Белый дом предпринял с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР, составляющего, по словам Трампа, около $500 млрд Эти протекционистские меры вызвали негативную реакцию китайского правительства, которое, несмотря на общую тенденцию усиления открытости Китая по отношению ко всему миру, объявило о намерении дать адекватный ответ Вашингтону путем введения аналогичных пошлин.
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