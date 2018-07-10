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Американские военные разбили бутылку об голову официантки в Одессе
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Американские военные разбили бутылку об голову официантки в Одессе 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает «Лугаnews.ru», житель Северодонецка обратился в МВД. Он рассказал, что в одном из ресторанов Одессы к его гражданской жене, которая работает официанткой, начали приставать военные из ВМС США, которые отмечали окончание курсов лидерства для старшин украинского флота, где они работали инструкторами.
«Здесь сейчас учения эти «СиБриз» проходят, так в городе от этих «натовцев» не продохнуть. Так и эти: щипали, шлёпали, гоготали, как гуси. А как подпили — так один и под юбку попытался залезть. Ну, моя не выдержала, пощёчину влепила. Так тот в ответ её бутылкой по голове со всего размаху и лупанул», — рассказал мужчина.
По его словам, прибывшие на место сотрудники полиции не стали возбуждать уголовное дело, заявив, что это «бесперспективно».
«ФедералПресс» напоминает, что в середине июня американский военный подрался с двумя азербайджанцами в литовском Каунасе. Все они были нетрезвы.
Фото: pxhere.com
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