Американские военные разбили бутылку об голову официантки в Одессе

Как сообщает «Лугаnews.ru», житель Северодонецка обратился в МВД . Он рассказал, что в одном из ресторанов Одессы к его гражданской жене, которая работает официанткой, начали приставать военные из ВМС США , которые отмечали окончание курсов лидерства для старшин украинского флота, где они работали инструкторами.

«Здесь сейчас учения эти «СиБриз» проходят, так в городе от этих «натовцев» не продохнуть. Так и эти: щипали, шлёпали, гоготали, как гуси. А как подпили — так один и под юбку попытался залезть. Ну, моя не выдержала, пощёчину влепила. Так тот в ответ её бутылкой по голове со всего размаху и лупанул», — рассказал мужчина.

По его словам, прибывшие на место сотрудники полиции не стали возбуждать уголовное дело, заявив, что это «бесперспективно».

«ФедералПресс» напоминает, что в середине июня американский военный подрался с двумя азербайджанцами в литовском Каунасе . Все они были нетрезвы.

Фото: pxhere.com