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Переезд в Суоярвском районе закрывается на ремонт
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Переезд в Суоярвском районе закрывается на ремонт 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Водителям в Суоярвском районе придется выбирать пути объезда.
Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Карелии, будет перекрыто движение транспорта на переезде в районе станции Веркко в Суоярвском районе.
В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда, расположенного на 122 км автомобильной дороги регионального значения «Петрозаводск — Суоярви» в районе станции Веркко (перегон «Веркко — Застава») 23 июля 2018 года будет временно прекращено движение автотранспортных средств с 9-00 до 17-00 часов,
говорится в собщении.
Позже в пресс-службе ОЖД добавили, что ремонт будет осуществлен, но не 23 июля. Дата будет сообщена позже.
В сообщении также рекомендуется автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда.
По материалам: ptzgovorit.ru
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