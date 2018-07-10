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Прогулка во время грозы во Владимирской области закончилась смертью туристки
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Прогулка во время грозы во Владимирской области закончилась смертью туристки 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Во Владимирской области произошел инцидент, в результате которого несовместимые с жизнью травмы получил один человек, передает «НьюИнформ».
Девушка получила удар молнии во время похода возле реки Клязьмы.
Как удалось выяснить следствию, туристка отправилась в двухдневный поход вместе с пятью друзьями. В воскресенье, когда разыгралась сильная гроза, она укрылась под большим деревом. В какой-то момент в него ударила молния, в результате чего девушка получила тяжелые телесные повреждения и скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшей.
Между тем ряд очевидцев отмечают, что грома слышно не было, в связи с чем никто не ожидал удара молнии.
По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.
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