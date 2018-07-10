В Нижнем Новгороде ливень смыл новые дороги, построенные к ЧМ по футболу

В Нижнем Новгороде ряд дорог построенных к Чемпионату мира по футболу дорог оказались частично разрушены после сильных осадков. Соответствующие фотографии, сделанные горожанами, заполнили соцсети, сообщает NN.ru.

"Едва закончились игры на стадионе «Нижний Новгород», благоустроенная территория «поплыла», тротуары провалились", — отмечает издание.

"У кого-то есть предположение, как так могло произойти? Как надо было строить, чтобы в первый же ливень все разрушилось, да ещё и в таких объемах?", — задаются вопросом пользователи соцсетей, комментируя состояние набережной Волги.