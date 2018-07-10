Ещё
В Нижнем Новгороде ливень смыл новые дороги, построенные к ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде ливень смыл новые дороги, построенные к ЧМ по футболу 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Главный региональный
В Нижнем Новгороде ряд дорог построенных к Чемпионату мира по футболу дорог оказались частично разрушены после сильных осадков. Соответствующие фотографии, сделанные горожанами, заполнили соцсети, сообщает NN.ru.
"Едва закончились игры на стадионе «Нижний Новгород», благоустроенная территория «поплыла», тротуары провалились", — отмечает издание.
"У кого-то есть предположение, как так могло произойти? Как надо было строить, чтобы в первый же ливень все разрушилось, да ещё и в таких объемах?", — задаются вопросом пользователи соцсетей, комментируя состояние набережной Волги.
Газета.Ru: последние новости
В правительстве разрешили красить автомобили МВД и Росгвардии по-новому Госдеп: Иран использует свои посольства для планирования терактов США решили ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Умер внук Леонида Брежнева28
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение