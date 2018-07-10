Тверьэнерго подключает к электрическим сетям крупные социально-значимые объекты

С начала года тверской филиал МРСК Центра выполнил 1251 договор на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 20,5 МВт.

Среди выполненных заявок на технологическое присоединение — несколько объектов АПК Тверской области . Один из них — льнозавод в Старицком районе. Для его подключения специалисты Тверьэнерго заменили существующие трансформаторы тока на ПС 35/10 кВ Степурино. В деревне Власьево Кашинского района энергетики провели монтаж автоматики разгрузки на ПС 35/10 кВ Савцино, установили коммутационный аппарат для присоединения новой кабельной линии 0,4 кВ для цеха по переработке сена. В деревне Макарьевское Калязинского района энергетики построили участок воздушной линии 10 кВ с установкой ж/б опор и смонтировали провод марки СИП-3 для нужд подсобного хозяйства.

Важным направлением деятельности тверского филиала МРСК Центра является технологическое присоединение социальных объектов. С начала года к сетям Тверьэнерго подключен фельдшерско-акушерский пункт в селе Беле-Кушальское Калининского района и медпункты Старицкой ЦРБ в деревнях Васильевское и Бабино.

Системную работу филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» ведёт по созданию условий для развития жилищного строительства в Тверской области. С начала 2018 года к сетям филиала компании подключен жилой комплекс «Завидово» в деревне Мокшино Конаковского района и 7 этажный 77-квартирный дом в городе Кимры. Для подключения ЖК «Завидово» энергетики построили два участка ВЛ 10кВ протяжённостью по 0,01 км с установкой дополнительных железобетонных опор. В Кимрах специалисты компании установили дополнительный коммутационный аппарат для подключения новой ЛЭП 0,4 кВ, спроектировали и построили два участка кабельных линий 0,4 кВ.

Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям промышленных и производственных площадок, социальных объектов, жилья МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития Тверской области. Тверьэнерго регулярно совершенствует систему комплексного обслуживания клиентов, следя за качеством предоставляемых услуг. Так, например, для представителей бизнеса на постоянной основе проводятся круглые столы, в ходе которых специалисты компании предоставляют исчерпывающую информацию по предоставляемым услугам. Подробнее узнать об условиях технологического присоединения можно по телефону бесплатной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-15, на официальном сайте www.mrsk-1.ru, а также лично в центрах и пунктах обслуживания потребителей, которые работают в каждом районе электрических сетей.