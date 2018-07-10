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Эрдоган назначил начальником генштаба Турции главу сухопутных войск Яшара Гюлера
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Эрдоган назначил начальником генштаба Турции главу сухопутных войск Яшара Гюлера 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 10 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган назначил новым начальником Генштаба ВС Турции генерала армии Яшара Гюлера. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном во вторник в официальном правительственном вестнике T. C. Resmi Gazete.
Яшар Гюлер 1954 года рождения служил в армейских структурах в Турции и за рубежом, в частности при региональном командовании НАТО в Италии. Занимал высокие посты в Генштабе ВС Турции, в 2016 году был назначен командующим жандармерией, а в 2017 — сухопутными войсками. В ходе попытки переворота в июле 2016 года генерал был захвачен путчистами на базе ВВС Акынджи близ Анкары.
На должности начальника Генштаба он сменил Хулуси Акара, который также пострадал от мятежников в ходе попытки переворота. Сам Акар стал министром национальной обороны.
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