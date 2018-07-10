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Команда Прикамья придумает, как грамотнее использовать деньги на медуслуги
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Команда Прикамья придумает, как грамотнее использовать деньги на медуслуги 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Команда Прикамья придумает, как эффективнее использовать деньги на лечение пациентов в стационаре и поликлинике.
Пермский край стал одним из участников уникального проекта Университета национальной технологической инициативы «20.35». С 10 по 21 июля на острове Русский во Владивостоке представители краевых властей и IT-компаний Прикамья пройдут образовательный интенсив по цифровым технологиям.
Во время обучения команда Пермского края на основе знаний мировых и российских IT-трендов разработает кейс по цифровизации здравоохранения.
Главная задача участников из Прикамья — продумать схему, которая позволит использовать бюджетные средства на медицинские услуги более эффективно. Они проведут комплексный анализ эффективности лечения пациентов.
Напомним, цифровизация — одна из главных направлений работы краевого властей. Прикамье считается одним из IT-центров России. Опыт Пермского края по использованию информационных технологий в системе здравоохранения привлёк внимание соседних регионов и высоко оценен на федеральном уровне.
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