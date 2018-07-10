Ещё
СМИ рассказали о советских военных трофеях, захваченных США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ рассказали о советских военных трофеях, захваченных США 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В США рассказали об исследованиях, которые проводили американские специалисты совместно с коллегами из союзных стран в отношении советского и российского вооружения. Об этом сообщило издание The National Interest.
По имеющимся данным, в 1951 году команде ученых из США и Великобритании удалось восстановить потерпевший крушение советский реактивный истребитель МиГ-15.
Воинские секреты предполагаемого противника удавалось раскрыть и благодаря перебежчикам. Так, в 1976 году лейтенант Виктор Беленко на МиГ-25П «Фоксбат» перелетел из СССР в Японию.
В ходе арабо-израильских войн США также получали образцы военной техники, в том числе танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты (БМП) и противотанковый управляемый реактивный снаряд первого поколения «Малютка».
Основное правило войны, отмечается в публикации, заключается в том, что использование оружия в бою почти всегда приводит к раскрытию его секретов. Враг либо захватывает то или иное вооружение, либо наблюдает за его действием и впоследствии разрабатывает контрмеры.
На Украине приступили к тестированию станкового противотанкового гранатомета «Ланцея». Копия советского гранатомета СПГ‐9 предназначена для уничтожения военной техники, огневых средств и живой силы противника.
360tv.ru: последние новости
Илон Маск показал видео из затопленной пещеры в Таиланде Путин встретится с советником Трампа Болтоном Молния убила уральскую туристку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд212
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение