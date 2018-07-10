СМИ рассказали о советских военных трофеях, захваченных США

США рассказали об исследованиях, которые проводили американские специалисты совместно с коллегами из союзных стран в отношении советского и российского вооружения. Об этом сообщило издание The National Interest.

По имеющимся данным, в 1951 году команде ученых из США и Великобритании удалось восстановить потерпевший крушение советский реактивный истребитель МиГ-15.

Воинские секреты предполагаемого противника удавалось раскрыть и благодаря перебежчикам. Так, в 1976 году лейтенант Виктор Беленко на МиГ-25П «Фоксбат» перелетел из СССР в Японию

В ходе арабо-израильских войн США также получали образцы военной техники, в том числе танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты (БМП) и противотанковый управляемый реактивный снаряд первого поколения «Малютка».

Основное правило войны, отмечается в публикации, заключается в том, что использование оружия в бою почти всегда приводит к раскрытию его секретов. Враг либо захватывает то или иное вооружение, либо наблюдает за его действием и впоследствии разрабатывает контрмеры.