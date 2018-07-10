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В Тайланде спасли из пещеры всех 12 мальчиков и их тренера
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В Тайланде спасли из пещеры всех 12 мальчиков и их тренера 

Bigpicture.ru 16 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Заключительный этап спасательной операции по вызволению детей и их тренера из пещеры в Тайланде подошел к концу. Этого момента ждал весь мир — мальчиков и тренера удалось спасти.
“90 divers from around the world, the best of the best, came to save these boys, and in such a short period of time, ” @biannagolodryga reports. It took three days to lead all 12 boys and their 25-year-old coach out of the cave https://t.co/5IYDNrnXiW pic.twitter.com/TqgDtloOv6
CBS News (@CBSNews) 10 июля 2018 г.
«90 лучших дайверов со всего мира приехали, чтобы спасти этих мальчиков, и за такой короткий промежуток времени».
Третий этап спасательной операции завершился во вторник 10 июля. 19 водолазов спустились в пещеру, чтобы вызволить последних четырех мальчиков и тренера. Первых четырех детей подняли на поверхность в воскресенье, еще четверых — в понедельник.
12-го члена детской футбольной команды вынесли из пещеры на носилках через восемь часов после того, как власти официально объявили о начале третьего этапа спасательной операции. Последним спасли 25-летнего тренера.
Власти заявили, что восемь ребят, которых вызволили ранее, сейчас находятся в больнице города Чианграй, двоих из них уже начали лечить от легочной инфекции. С родителями дети пока могут общаться только через стекло из-за опасности распространения инфекции.
Напомним, 12 мальчиков и их тренер пропали 23 июня 2018 года. Десять дней спустя группу обнаружили. Изначально предполагалось, что они проведут в пещере несколько месяцев из-за угрозы муссонных дождей. Однако, 8 июля было принято решение экстренно начать спасательную операцию.
В ходе спасательной операции погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда старшина Саман Гунан. Он доставил мальчикам и тренеру баллоны с кислородом, а сам на обратном пути потерял сознание. Спасти его не удалось.
Оказать помощь в спасении детей пытался и Илон Маск. Он предложил использовать для эвакуации созданную им капсулу, правда, операция проходила по другой схеме и помощь Маска не понадобилась.
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