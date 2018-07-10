«Детская» подлодка Маска не подошла для спасения подростков в Таиланде

БАНГКОК , 10 июл — РИА Новости . Созданная компанией Илона Маска для спасения детей в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде «детская» подводная лодка не имеет практической ценности для начавшейся во вторник третьей фазы эвакуации подростков из пещеры, сообщает интернет-версия газеты «Кхао Сот» со ссылкой на руководителя штаба спасательной операции.

"Изделие, которое он нам передал, не имеет практической ценности для нашей сегодняшней операции. Это изделие высокой сложности, высокотехнологичное, но мы не можем его использовать в этой миссии", — сказал глава объединенного штаба спасательной операции в пещере Тхам Луанг Наронгсак Осоттханакон, отвечая на вопрос корреспондента газеты о вероятности использования мини-субмарины Маска в начатой во вторник третьей фазе эвакуации детей из пещеры.

Ночью Маск написал в своем твиттер-аккаунте, что только что вернулся с испытаний мини-субмарины в третьей камере пещеры (ок 2 км от входа), и что лодка останется в Таиланде для текущей операции, «если она понадобится», и на случай будущих спасательных операций. Он назвал мини-субмарину «Лесной Вепрь» в честь названия спортивной школы, в которой учатся ребята, и их юниорской футбольной команды.

Несмотря на то, что испытанная в ночь на вторник в присутствии самого Маска и представителей штаба спасательной операции в третьей камере пещеры подводная лодка не будет использоваться в операции, таиландские спасатели выразили американскому предпринимателю глубокую благодарность за предоставленные помимо лодки технологические решения и помощь присланных им инженеров, говорится в сообщении.

Спасатели в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай , Таиланд. 10 июля 2018

Молниеносный визит Маска в Таиланд оставил большой след в душах таиландских пользователей Интернета и соцсетей, пишет газета. Сообщениями об этом знаменательном событии полон тайскоязычный сегмент всемирной сети, пишет издание.

По информации газеты, в понедельник, по пути к пещере, где инженеры, направленные туда Маском, готовились приступить к испытаниям «детской» субмарины в условиях затопленного водой подземелья, американский предприниматель встретился с премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча, возвращавшимся в Бангкок после визита в район спасательной операции, и имел с ним получасовую беседу.

Премьер Таиланда поблагодарил Маска за искреннее желание помочь в спасении запертых в пещере подростков и призвал его инвестировать в программу развития восточного побережья Таиланда «Восточный Коридор». Маск, в свою очередь, пообещал премьеру еще раз посетить Таиланд с более продолжительным визитом, сообщает издание.