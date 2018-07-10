Трамп заявил Меркель, что она должна ему триллион долларов

Эта встреча, одна из первых для Трампа с иностранными лидерами в качестве главы Белого дома, состоялась в Вашингтоне в начале 2017 года.

Конечно же, речь шла не о каком-то личном долге канцлера ФРГ миллиардеру, а той сумме, которую, по оценкам Дональда Трампа, Берлин за долгие годы недоплатил в казну НАТО

Со времени его первой встречи с Меркель отношения между двумя лидерами стали еще более напряженными, констатирует Newsweek

При этом разногласия между ними со всей очевидностью проявляются во время публичных мероприятий под прицелами фото и видеокамер. Ангела Меркель выглядела крайне подавленной в апреле во время совместной пресс-конференции, когда Трамп подробно рассказал о том, как он договорился о более низкой цене для посольства США Иерусалиме . Германия входит в число стран, которые призвали США не признавать Иерусалим столицей Израиля . Было видно, как канцлер ФРГ испытывает явный дискомфорт во время рассказа довольного Трампа.

На саммите G7 в Квебеке в прошлом месяце во многих масс-медиа была растиражирована фотография, на которой видно, как Трамп, сидящий на стуле, скрестив руки на груди, ухмыляется, когда Меркель смотрит прямо на него. Известный американский политолог, президент «Евразийской группы» Ян Бреммер рассказал, что произошло дальше. По его словам, Трамп «встал, положил руку в карман пиджака, вынул из него две конфеты, бросил их на стол и сказал Меркель: „Вот, Ангела, я никогда больше не дам тебе ничего“. По версии наблюдателей, под двумя конфетами, очевидно, подразумевались два процента от национального ВВП, которые страны-члены альянса обязались выделять, достигнув договоренности об этом на саммите в Уэльсе в 2014 году.

Напомним, что тема выделения средств на оборону НАТО станет центральной на встрече в Брюсселе . Трамп намерен сделать акцент на том, что все 29 стран-членов блока должны платить два процента от своего ВВП в качестве расходов на оборону.

Перед отлетом в Брюссель во вторник, он опубликовал несколько твитов на эту тему. „Соединенные Штаты тратят гораздо больше на НАТО, чем на любую другую страну. Это несправедливо, и это неприемлемо, — написал Трамп в понедельник утром в Twitter. — Хотя эти страны увеличили свой вклад с тех пор, как я вступил в должность, они должны сделать гораздо больше. Вклад Германии составляет 1%, США — 4%“.

В другом сообщении он жалуется на то, что НАТО приносит пользу Европе „гораздо больше, чем США“. „По некоторым данным, США платят 90% за НАТО, причем многие страны нигде и не близки к их 2-процентному обязательству, — написал глава Белого дома. — Кроме того, Европейский союз имеет профицит торговли в размере 151 миллиона долларов с Соединенными Штатами с большими барьерами при торговле американскими товары. НЕТ!“

Та настойчивость и ультимативный тон, с которыми американский президент продвигает данную тему, свидетельствуют о том, что он готов на решительные шаги, если „партнеры“ не согласятся с его требованиями.