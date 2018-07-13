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Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии вырос на 24,8 процента
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Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии вырос на 24,8 процента 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-июня 2018 года вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Общий объем двусторонней торговли по итогам первых шести месяцев года составил 49,1 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 17,7% и составил 22,5 миллиарда долларов, а импорт из России — на 31,6%, составив 26,6 миллиарда долларов.
В июне товарооборот между двумя странами составил 8,4 миллиарда долларов, Китай ввез в РФ товаров на 4,2 миллиарда долларов, при этом импорт из России в Китай составил 4,2 миллиардов долларов.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом — до 84 миллиардов долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.
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