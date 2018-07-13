Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии вырос на 24,8 процента

Общий объем двусторонней торговли по итогам первых шести месяцев года составил 49,1 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 17,7% и составил 22,5 миллиарда долларов, а импорт из России — на 31,6%, составив 26,6 миллиарда долларов.

В июне товарооборот между двумя странами составил 8,4 миллиарда долларов, Китай ввез в РФ товаров на 4,2 миллиарда долларов, при этом импорт из России в Китай составил 4,2 миллиардов долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом — до 84 миллиардов долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.