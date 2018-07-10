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Доллар дорожает на снижении обеспокоенности по поводу глобальной торговли
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Доллар дорожает на снижении обеспокоенности по поводу глобальной торговли 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник растет по отношению к мировым валютам, так как на рынках несколько снизились опасения, связанные с торговым конфликтом США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.26 мск курс евро к доллару опускался до 1,1743 доллара с 1,1751 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 111,18 иены за доллар со 110,83 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,11%, до 94,18 пункта.
"Похоже, что рынок переварил потенциальный негативный исход торговой войны США и Китая, хотя я не уверен, что инвесторы действительно учли худший сценарий", — считает старший валютный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), чьи слова приводит агентство Рейтер.
В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
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