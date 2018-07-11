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Для будущего цеха по производству рыбьего жира на Сахалине готово оборудование
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Для будущего цеха по производству рыбьего жира на Сахалине готово оборудование 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На острове Кунашир Сахалинской области готовится к запуску новый цех, который займется переработкой рыбы в муку и жир. Стоимость проекта, в будущем способного дать немалый экономический эффект для региона, составляет чуть более миллиарда рублей. Около 300 миллионов в него вложил инвестор — ООО ПФК «Южно-Курильский рыбокомбинат», остальную сумму — созданная областным правительством «Корпорация развития Сахалинской области».
Продукция цеха используется в производстве кормов для животных и рыб в аквакультуре. На сегодняшний день компания из Таиланда уже завершила изготовление двух технологических линий по заказу рыбокомбината. Вскоре оборудование прибудет в Южно-Курильск.
По словам генерального директора ПФК «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константина Коробкова, ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал следующего года.
«Как только оборудование прибудет к нам на Кунашир и пройдет таможенную очистку, сразу начнутся монтажные работы. Одновременно будем достраивать здание цеха», — поделился планами Коробков.
Отметим, «Корпорация развития» профинансировала изготовление высокотехнологичного производственного оборудования будущего цеха, которое сможет перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки в пиковый период. Позже инициатор вернет с процентами полученные средства, которые в будущем будут вновь вложены в инвестиционные проекты.
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