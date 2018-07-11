Встреча на крыше. Подрядчика контролирует администрация и прокуратура 

Капитальный ремонт крыши дома на Чкалова, 70, в Оренбурге находится под угрозой срыва. Однако администрация г. Оренбурга принимает все меры, чтобы работы были выполнены качественно и в срок.
Подрядчик на контроле
Договор с подрядчиком ООО «СКМ» на выполнение строительно-монтажных работ был заключен 16 апреля. Аванс в размере 30% стоимости работ за ремонт кровли площадью 5 тыс. м² подрядчик получил 15 мая. На сегодняшний день работы выполнены в объеме всего около 2%. Накануне данный вопрос обсуждался на совещании в мэрии под председательством первого заместителя Главы города Сергея Николаева с участием помощника прокурора Оренбурга Артема Кобзаря. Руководитель подрядной организации Илья Сувлаков пообещал приступить к работам 10 июля в 8 утра. Однако в полдень на объекте работали всего четыре человека вместо обещанных двадцати — тридцати рабочих. «Сложная кровля многоквартирного дома № 70 вызывает у нас, как у технического заказчика, большую обеспокоенность, — отметила заместитель директора МКУ „ЖКХ“ Вероника Тулупчикова. — Директору ООО „СКМ“ неоднократно направлялись уведомления о нарушении сроков. В ответных письмах сообщалось, что подрядчик не может приступить к выполнению работ в связи с тем, что не согласованы дополнительные объемы. В итоге дополнительные объемы были согласованы, составлен акт, однако активности на крыше дома № 70 не наблюдается до сих пор. Мы не видим ни материалов, ни работ, ни рабочих. По информации Фонда модернизации ЖКХ, ООО „СКМ“ выступает подрядчиком еще примерно на 30 объектах, и везде картина одинаковая», — резюмировала Вероника Тулупчикова.
Условия и сроки соблюдать обязаны
Заместитель главного инженера по общим и строительным вопросам ООО «СКМ» Павел Иванов факт нарушения сроков признал и заверил, что работы будут выполнены. «Мы увеличим количество людей, чтобы в кратчайшие сроки наверстать упущенное. Сегодня планируем вскрывать крышу. Парапеты нужно демонтировать и строить заново. В течение сегодняшнего дня на данный объект будет направлено 25 рабочих. Все предусмотренные работы по проектно-сметной документации будут исполнены по максимуму», — заявил представитель ООО «СКМ». «Подрядчик, заключивший договор и получивший в полном объеме аванс, обязан соблюдать условия и сроки выполнения работ. В настоящее время отставание по графику работ наблюдается на домах № 70, 40 и 42 на ул. Чкалова областного центра. Прокуратурой города Оренбурга организована проверка. Запрошена вся необходимая документация у технического заказчика, информация о финансово-хозяйственной деятельности ООО „СКМ“, — сказал помощник прокурора города Оренбурга Артем Кобзарь.