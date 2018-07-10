Магнитогорский «Огнеупор» вернул в строй вращающуюся печь

В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» (входит в Группу ММК) досрочно завершен капитальный ремонт вращающейся печи №2. Она предназначена для обжига шамота, из которого прессуются огнеупорные изделия.

К работам, запланированным на 45 дней, приступили в конце апреля. Чтобы не оставить без огнеупоров Магнитогорский металлургический комбинат (основного потребителя продукции) и сторонних заказчиков был сделан запас кускового шамота.

Подрядчик справился с заданием до 5 июня. Затем специалисты цеха по ремонту металлургических печей Объединенной сервисной компании выполнили футеровку печи.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в цехе шамотных изделий (ЦШИ) установлены две вращающиеся печи, где глина с конвейера проходит обжиг и становится шамотом — главным заполнителем для огнеупорных кирпичей, которыми футеруются основные сталеплавильные агрегаты. При полной загрузке ЦШИ ежемесячно обжигает почти 10 тысяч тонн кускового шамота. Вращающаяся печь№1 была капитально отремонтирована в прошлом году.

"Огнеупор" производит около 12 тысяч тонн алюмосиликатных огнеупоров в месяц, номенклатура изделий ЦШИ для металлургических производств насчитывает более 890 типоразмеров.