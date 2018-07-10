Ещё
Магнитогорский «Огнеупор» вернул в строй вращающуюся печь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Магнитогорский «Огнеупор» вернул в строй вращающуюся печь 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» (входит в Группу ММК) досрочно завершен капитальный ремонт вращающейся печи №2. Она предназначена для обжига шамота, из которого прессуются огнеупорные изделия.
К работам, запланированным на 45 дней, приступили в конце апреля. Чтобы не оставить без огнеупоров Магнитогорский металлургический комбинат (основного потребителя продукции) и сторонних заказчиков был сделан запас кускового шамота.
Подрядчик справился с заданием до 5 июня. Затем специалисты цеха по ремонту металлургических печей Объединенной сервисной компании выполнили футеровку печи.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в цехе шамотных изделий (ЦШИ) установлены две вращающиеся печи, где глина с конвейера проходит обжиг и становится шамотом — главным заполнителем для огнеупорных кирпичей, которыми футеруются основные сталеплавильные агрегаты. При полной загрузке ЦШИ ежемесячно обжигает почти 10 тысяч тонн кускового шамота. Вращающаяся печь№1 была капитально отремонтирована в прошлом году.
"Огнеупор" производит около 12 тысяч тонн алюмосиликатных огнеупоров в месяц, номенклатура изделий ЦШИ для металлургических производств насчитывает более 890 типоразмеров.
Уралинформбюро: последние новости
Челябинку убило молнией в палаточном лагере На кабинет Карапетяна поставили клеймо РМК станет единственным в России производителем медной электролитической фольги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог182
Немец устроил дебош в центре Петербурга27
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA155
Проценты по кредитам перейдут по наследству137
В кассовых чеках увидели смертельную опасность14
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение