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Лидер демократов в сенате США призвал блокировать назначение Кавано
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Лидер демократов в сенате США призвал блокировать назначение Кавано 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Лидер демократической партии в сенате США Чак Шумер призвал заблокировать кандидатуру Бретта Кавано, которого американский президент Дональд Трамп выдвинул в состав Верховного суда США, говорится в заявлении сенатора.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавано на вакантное место в Верховном суде США. Пост судьи освободился с решением члена Верховного суда Энтони Кеннеди уйти на пенсию. Верховный суд играет важнейшую роль в политических и общественных дебатах США, и назначение нового судьи должно стать одной из основных внутриполитических тем.
По мнению Шумера, это назначение «сыграет на руку определенным силам», изменит баланс в суде и «отнимет у миллионов американцев трудовые, гражданские права и права человека». «Мы не можем этого допустить. Если мы сможем успешно заблокировать эту кандидатуру, это может привести к более независимому и умеренному выбору, который обе стороны могли бы поддержать», — говорится в опубликованном заявлении демократа.
Он подчеркнул, что будет голосовать против Кавано, и выразил надежду, что так же поступят и другие сенаторы.
Кавано предстоит пройти утверждение сенатом, где, как ожидается, его кандидатуре будут жестко противостоять представители Демократической партии. Учитывая, что пост верховного судьи занимается пожизненно, назначение каждого из них становится поводом для горячей баталии между республиканцами и демократами.
Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и социальных дебатах. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при бывшем президенте США Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов, подтвердил законность иммиграционного указа Трампа, а также подтвердил право кондитера отказать в обслуживании однополой свадьбы.
Федеральные судьи в США назначаются пожизненно, и поэтому возможность президента выдвинуть своего кандидата в Верховный суд США является одним из самых важных вкладом в будущее развитие Соединенных Штатов.
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