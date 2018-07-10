CNN: в США суд отказался продлить сроки содержания детей нелегалов под стражей

Администрация Трампа рассчитывала, что суд разрешит ей дольше содержать под стражей детей нелегалов. Этот запрос, однако, не был выполнен. Суд расценил его как «неприемлемый с процедурной точки зрения и совершенно необоснованный». Как подчеркивается в вердикте, властям США следует соблюдать имеющиеся правила.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

Американский лидер ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. Это требование пока не выполнено.