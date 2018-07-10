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CNN: в США суд отказался продлить сроки содержания детей нелегалов под стражей
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CNN: в США суд отказался продлить сроки содержания детей нелегалов под стражей 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Центрального округа штата Калифорния отказался изменить по просьбе администрации президента США Дональда Трампа вынесенное в 1997 году постановление относительно условий содержания в США детей арестованных нелегальных иммигрантов. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.
Администрация Трампа рассчитывала, что суд разрешит ей дольше содержать под стражей детей нелегалов. Этот запрос, однако, не был выполнен. Суд расценил его как «неприемлемый с процедурной точки зрения и совершенно необоснованный». Как подчеркивается в вердикте, властям США следует соблюдать имеющиеся правила.
В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.
Американский лидер ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. Это требование пока не выполнено.
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