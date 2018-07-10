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Россельхознадзор пояснил сообщения о запрете выращивать овощи на даче
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Россельхознадзор пояснил сообщения о запрете выращивать овощи на даче 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: News.ru
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче для собственных нужд. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым граждане не смогут выращивать на своих участках овощи и фруктово-ягодные культуры, используя семена, которые были заготовлены самостоятельно.
«Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — говорится в сообщении ведомства. Там также напомнили, что согласно законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрены только в отношении лиц, занимающихся коммерческой деятельностью.
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