Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Колумбии

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Колумбия , был выявлен карантинный для РФ объект, а именно — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, уточнили в пресс-службе.