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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Колумбии
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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в хризантемах из Колумбии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«При досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Колумбия, был выявлен карантинный для РФ объект, а именно — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, уточнили в пресс-службе.
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