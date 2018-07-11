Британца никто не брал на работу, и тогда он начал раздавать резюме на улице

Студент из Лондона рассказал, что надо делать, если не можешь найти работу. Он откликнулся более чем на сто вакансий, но на все получил отказ. Но стоило только выйти на улицу со своим резюме, и на следующий же день он нашел работу.

21-летний Камран Хуссейн — выпускник Кентского университета Великобритании и обладатель степени специалиста по бухгалтерии и финансам. Правда, в университете у него были плохие оценки и составить конкуренцию отличникам он не мог. На третий год обучения парень начал искать работу, но эта затея успехом не увенчалась. Откликаясь на вакансии от десятков компаний, положительного ответа он так и не услышал. Хотя у Хуссейна и был опыт в розничной торговле и он проходил стажировку в качестве финансового специалиста, работодателей он не интересовал.

«Я знал, что на бумаге я недостаточно конкурентоспособен, поэтому мое резюме просто падало в общую кучу. Я начал впадать в уныние, потому что отправлял заявки, а в ответ не получал ничего».

После очередного отказа парень решил действовать творчески.

«Я решил, что ради шанса найти что-то мне придется встать на улице и раздавать свое резюме заинтересованным людям».

Парень встал в 5:30 утра, распечатал 35 копий своего резюме, отправился к железнодорожной станции Ливерпуль-стрит и встал около нее с табличкой «Начинающий бухгалтер. Ищу работу начального уровня. Есть резюме». Около вокзала он простоял два часа, а потом отправился на Кэннон-стрит. Через четыре часа на улице у Хуссейна на руках осталось только четыре копии резюме.

«Некоторым людям это было неинтересно, и они просто проходили мимо, другие останавливались, брали мое резюме и разговаривали со мной».

План сработал. На следующий день с Хуссейном связался директор одной компании и позвал его на собеседование. И уже через день у парня была новая работа. Камран рассказал, что директор компании увидел в нем потенциал, несмотря на оценки.

«Сейчас нужно что-то делать, чтобы выделиться».

Выделиться и правда получилось. Позже Камрану поступило более 20 предложений о работе. Парень рассказал, что это был лучший опыт в его жизни, а другим студентам он советует следовать его примеру, а не бездумно кидать резюме в общую кучу.

«Вы должны думать нестандартно, потому что рекрутеры получают от 80 до 100 откликов на каждую вакансию».