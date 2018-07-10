Минобороны включило борьбу с дронами в боевую подготовку

Министерстве обороны РФ разработали новейшую систему борьбы с дронами, которая основана на опыте боевых действий на территории Сирии . Об этом сообщила газета «Известия».

Теперь для борьбы с дронами будет задействована не только войсковая ПВО, но также личный состав Сухопутных войск, морская пехота и ВДВ — беспилотники будут сбивать из всех видов стрелкового оружия.

Военные начнут осваивать специальные упражнения уже этой осенью — им предстоит учиться стрелять по мишеням, имитирующим беспилотник, а также отрабатывать действия в составе подразделения.

Так, при проведении боевых стрельб взводов теперь будут включены также и учебные задачи по поражению дронов. То же касается ротных, батальонных и бригадных тактических учений.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, сбивать такие аппараты необходимо как можно быстрее. В противном случае вскоре может последовать «артиллерийский удар».

«В боевой обстановке общевойсковые подразделения, как правило, будут вести борьбу с малогабаритными низколетящими дронами. Обычно они выполняют разведывательные функции», — отметил он.

Как рассказал Мураховский, такие задачи не всегда могут оперативно выполнить средства ПВО, а вот спешенная пехота может сбить дроны сосредоточенным огнем.

Таким образом, отрабатывать такие навыки будут также и танкисты, и артиллеристы, и военнослужащие подразделений боевого и материально-технического обеспечения.

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