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Минобороны включило борьбу с дронами в боевую подготовку
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Минобороны включило борьбу с дронами в боевую подготовку 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Министерстве обороны РФ разработали новейшую систему борьбы с дронами, которая основана на опыте боевых действий на территории Сирии. Об этом сообщила газета «Известия».
Теперь для борьбы с дронами будет задействована не только войсковая ПВО, но также личный состав Сухопутных войск, морская пехота и ВДВ — беспилотники будут сбивать из всех видов стрелкового оружия.
Военные начнут осваивать специальные упражнения уже этой осенью — им предстоит учиться стрелять по мишеням, имитирующим беспилотник, а также отрабатывать действия в составе подразделения.
Так, при проведении боевых стрельб взводов теперь будут включены также и учебные задачи по поражению дронов. То же касается ротных, батальонных и бригадных тактических учений.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, сбивать такие аппараты необходимо как можно быстрее. В противном случае вскоре может последовать «артиллерийский удар».
«В боевой обстановке общевойсковые подразделения, как правило, будут вести борьбу с малогабаритными низколетящими дронами. Обычно они выполняют разведывательные функции», — отметил он.
Как рассказал Мураховский, такие задачи не всегда могут оперативно выполнить средства ПВО, а вот спешенная пехота может сбить дроны сосредоточенным огнем.
Таким образом, отрабатывать такие навыки будут также и танкисты, и артиллеристы, и военнослужащие подразделений боевого и материально-технического обеспечения.
Американская военно‐промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала видеоролик с успешным испытанием дрона‐заправщика на палубе авианосца в Калифорнии. Специалисты проверили систему управления БПЛА в наиболее сложных условиях. Основная задача танкера MQ‐25 ‐ заправлять палубные истребители.
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