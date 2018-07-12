И заграница только снится. Долги не дают приморцам насладиться отпуском

56 тысяч раз судебные приставы Приморья помешали должникам отправиться за пределы страны. Именно столько постановлений выпущено только за период с января по май этого года.

Система работает быстро и слаженно: граждан останавливают в аэропорту и вплоть до полного погашения долга о командировке или отпуске остаётся лишь мечтать. Как показывает практика, большая часть людей, позволяющих себе дорогие вояжи, и не подозревают о том, что задолжали государству, и в их отношении заведено исполнительное производство. Забыли, не успели или просто не сочли нужным оплатить долг за штрафы ГИБДД , коммунальные услуги. Реже попадаются алиментщики. Приморье занимает четвёртое по популярности применения данной ограничительной меры. Остаётся только закрыть счета и лететь хоть на край света.

А я и не знал…

Количество «зайцев», задержанных на международных авиарейсах, стремительно растёт. Ещё в 2010 г. их было около тысячи, в 2017-м — уже 21 тысяча, а сегодня — 56 тысяч! И это за первое полугодие. Сезон активных поездок и отпусков в самом разгаре.

— Запрет потенциально может коснуться тех граждан, которые являются должниками по исполнительным производствам о взыскании сумм долга, превышающих 30 тысяч рублей, — поясняет специалист пресс-службы УФССП России по Приморскому краю Анжелика Разуваева. — Исключение касается должников по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением. Для них сумма долга должна превысить 10 тысяч рублей. Позаботиться о том, чтобы не попасть в список «невыездных» необходимо заблаговременно.

Классическая история об испорченном отпуске повторяется из сезона в сезон. Приличный человек с доходом выше среднего, по неизвестной причине долгое время не платил за свет. Возможно, за счёт энергетиков копил на заслуженный отдых на престижном европейском курорте. Собрал семью, приобрел билеты на самолёт. При прохождении паспортного контроля в московском аэропорту был остановлен. В конечном итоге, семья гражданина вылетела за границу, а должник вынужденно остался. Вид при этом у него был крайне удивлённый.

— Не следит за своими долговыми обязательствами, не живёт по месту регистрации, не получает судебные письма, — перечисляет все возможные варианты Анжелика Разуваева. — А уведомления накапливаются. Решение суда выносится без его участия, исполнительное производство запущено. Халатность или незнание не освобождает от ответственности. Всегда можно зайти на сайт судебных приставов, найти свою фамилию в банке данных, даже скачать мобильное приложение по телефону. Граждане озадачиваются только тогда, когда их останавливают.

Большинство задержанных не оплатили штрафы ГИБДД и коммунальных услуг. Если раньше максимальная сумма в этих категориях долгов была 10 тысяч и выше, то сегодня выросла до 30 тысяч. А если сразу погасил долг, не отходя от трапа?

— Снятие ограничения занимает минимум сутки, — констатируют приставы. Это ещё по-божески. Раньше процесс реабилитации «невыездного» тянулся до двух недель. Налицо прогресс.

Работайте дома!

Часто люди, накопившие большую сумму долга, предпочитают скрываться от судебных приставов, не появляясь по месту прописки. Одна семья из Михайловского района ловко избегала наказания, одновременно совершая поездки в Китай с коммерческой целью. Семейство не имело расчётных счетов в кредитных организациях, и никто из должников не был официально трудоустроен. Однако после вынесения постановления об ограничении праве выезда за пределы РФ, долг был погашен незамедлительно. Более того — каждый член семьи оставил судебному приставу номер мобильного телефона для более удобной и оперативной связи.

Скрывалась от представителей закона и жительница Уссурийска , имеющая задолженности перед кредитными организациями на сумму свыше 180 тыс. руб. Оказалось, что женщина, большую часть года работает в Китае, а в Приморье бывает набегами. Однажды попалась. Прибыв на родину на один день, вернуться за рубеж уже не смогла. В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу призналась, что давно живёт и работает в КНР, убеждала снять ограничение, уверяя, что выплатит все долги, как только вернётся в Китай. Не помогло. В течение нескольких дней гражданка полностью погасила сумму долга.

В идеале у всех, кто собрался выехать за рубеж, должна быть безупречная кредитная история, что в наше время редкость. Жителю Пограничного района перекрыли путь, так как сумма задолженности по кредитным обязательствам составила более 2,7 млн руб. Посчитав действия судебного пристава неправомерными, недобросовестный заёмщик попытался обжаловать их, но районный суд отказал истцу в заявленных требованиях. С кредитными должниками истории воистину драматичны.

— В попытке расквитаться с долгами, я прошёл все банковские лабиринты, — рассказывает специалист по ремонту запчастей Сергей Легкоступов. — Работа у меня связана с зарубежными поездками, по причине ограничения на выезд, мой бизнес рухнул. Есть такая статья — «Доведение до самоубийства», и в этом будет виновата хищническая система, которая загоняет человека в тупик, не оставляя выбора. Иностранные партнёры не приняли новые правила игры. Если раньше зарабатывал около 200 тысяч в месяц, то теперь остался ни с чем. Полгода бегал от коллекторов, которые звонили, караулили под дверью. От отчаяния взял микрокредит. Пока заграница мне только снится.

— Если у человека тяжёлая жизненная ситуация, и у него нет денег на погашение задолженности по ЖКХ, он может обратиться в управляющую компанию с просьбой заключить соглашение о реструктуризации задолженности, — высказывается зам. руководителя общественной организации «Домовой контроль», председатель ТСЖ Роман Ершов . — Можно сделать рассрочку от полугода до трёх лет и выплачивать разовыми долями. На практике чаще всего собственники просто обнаглели и не платят. И никакой трудной ситуации нет. Они считают, что все вокруг им обязаны, при этом спокойно едут отдыхать за границу. Принимаемая мера — более чем справедлива по отношению к крайне непорядочным людям.

— С одной стороны в гражданском законодательстве есть право взыскателя о прощении долга, — комментирует адвокат Вадим Вишняков. — На практике долговые обязательства гражданина по налогам, штрафам, оплате за коммунальные услуги отменить трудно. Допустим, человек не платит за услуги ЖКХ, потому что считает, что они были предоставлены не качественно. Это неверная позиция. Как он докажет, что прошлой зимой в квартире были недостаточно тёплые батареи? На чём основаны доводы? Нужно предоставить претензию поставщику, доказательства в суд. А иначе закон на стороне поставщика.

Последняя новость в тему: в отделе судебных приставов по Пограничному району возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа в отношении гражданина, долг которого превысил 30 тысяч рублей. Мужчину, намеревавшегося выехать в соседнюю страну в составе туристической группы, сняли с рейса, после чего он оперативно выплатил штраф.

МНЕНИЕ ЭКСПЕТРА

Руководитель Приморского регионального союза туроператоров Ольга Кудрявцева:

-Турфирмы не требуют справок или других доказательств от клиента о его долгах перед государством. Некорректные вопросы: у вас имеются долги? Вы случайно не алиментщик? Это личная проблема каждого гражданина, ситуацию нужно контролировать. За то, что человека законно задержали на границе, туристическая компания ответственности не несёт. Лучше поступать согласно социальной рекламе: заплати налоги и спокойно лети. Турфирма в эти дела не вмешивается. Хотя при оформлении шенгенской визы требуется подтверждение платежеспособности клиента.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— Ввиду географической удаленности и климатических особенностей мы имеем более высокую стоимость товаров и услуг для населения. На Дальнем Востоке молоко стоит в два раза дороже, чем в центральной России. Добавим к этому высокую стоимость жилья, как при покупке, так и при аренде. Все это влечёт повышенную потребность населения в быстром доступе к финансам, что приводит к закредитованности граждан. Другого способа выжить у многих нет. Нам действительно необходима финансовая грамотность — посчитать фактическую стоимость кредита, бюджет на месяц, выполнить контроль расходов. Было бы замечательно, если бы такой предмет преподавали в школе.