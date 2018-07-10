Российские военные преодолели отвесные скалы Кавказа

На юге России продолжается конкурс воинских подразделений «Эльбрусское кольцо-2018».

Кабардино-Балкарии прошел очередной этап Всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2018», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие выполнили специальное задание — преодоление скального участка. Природные преграды преодолевались с оружием при полной экипировке весом порядка 30 килограммов.

Конкурс «Эльбрусское кольцо-2018» стартовал 27 июня. Он проходит в рамках подготовки к IV Армейским международным играм.

В соревнованиях участвуют команды от каждого военного округа, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Воздушно-десантных войск (ВДВ), Военного института физической культуры (ВИФК), Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ) и Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ). Всего 150 военнослужащих.

Завершатся состязания 10 июля на базе Центра горной подготовки и выживания в поселке Терскол.

IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стран.