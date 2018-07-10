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Команда военной полиции провела первые тренировки к международному этапу конкурса «Страж Порядка»
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Команда военной полиции провела первые тренировки к международному этапу конкурса «Страж Порядка» 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По результатам тренировки готовность команды к международному этапу конкурса «Страж порядка» положительно оценена руководством органов военной полиции.
Военнослужащие отработали все четыре этапа конкурса, включающие стрельбу из штатного стрелкового оружия, поражение мишеней из автомата АК-74 на различных расстояниях и поражение мишеней из пистолета ПМ, преодоление полосы препятствий и поражение мишеней из страйкбольного оружия, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.
Особое внимание уделялось технике безопасности и правильности прохождения каждого из испытаний.
По результатам тренировки готовность команды к международному этапу конкурса «Страж порядка» положительно оценена руководством органов военной полиции.
В сборную команду военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации вошли военнослужащие от региональных управлений военной полиции, Управления коменданта охраны и военной комендатуры г. Москвы.
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