Команда военной полиции провела первые тренировки к международному этапу конкурса «Страж Порядка»

По результатам тренировки готовность команды к международному этапу конкурса «Страж порядка» положительно оценена руководством органов военной полиции.

Военнослужащие отработали все четыре этапа конкурса, включающие стрельбу из штатного стрелкового оружия, поражение мишеней из автомата АК-74 на различных расстояниях и поражение мишеней из пистолета ПМ, преодоление полосы препятствий и поражение мишеней из страйкбольного оружия, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

Особое внимание уделялось технике безопасности и правильности прохождения каждого из испытаний.

По результатам тренировки готовность команды к международному этапу конкурса «Страж порядка» положительно оценена руководством органов военной полиции.