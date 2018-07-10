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Замглавы МИД Кубы: США не выполнят соглашение о выдаче 20 тысяч виз
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Замглавы МИД Кубы: США не выполнят соглашение о выдаче 20 тысяч виз 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости. Власти США могут не выполнить в текущем году свои обязательства по выдаче 20 тысяч миграционных виз кубинским гражданам, заявил в понедельник директор по двусторонним темам генерального управления США МИД Кубы Юри Гала Лопес.
"Хотя в 2016 и 2017 годах США выполнили свое обещание по предоставлению не менее 20 тысяч документов для кубинцев, которые хотят мигрировать в эту страну на обычной и безопасной основе, представляется, что в текущем году этого не произойдет по причине прекращения консульской работы посольства Вашингтона в Гаване в октябре 2017 года в связи с предполагаемыми инцидентами с персоналом миссии, хотя до сих пор не были представлено ни одного доказательства симптомов, о которых сообщили сотрудники", — сказал Гала Лопес агентству ACN.
Внешнеполитическое ведомство США заявляло ранее, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.
С начала марта посольство США работает в ограниченном составе на постоянной основе, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников.
"Американское правительство создало препятствия для выполнения своих обязательств, в частности, в отношении предоставления 20 тысяч миграционных виз в год", — отметил Гала Лопес.
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