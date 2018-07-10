Ещё
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Многоцелевые легкие фронтовые истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили на российскую авиационную военную базу Эребуни, дислоцированную в Армении. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.
"Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку двух поступивших истребителей на авиабазу Эребуни, после чего самолеты будут введены в строй", — отметил офицер пресс-службы.
Прибывшие МиГ-29 будут задействованы в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты по нормативам программы боевой подготовки соединения.
В пресс-службе напомнили, что 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ, развернута в городе Гюмри на севере Армении. Срок действия договора о размещении российских военных в Армении ограничен до 2044 года.
В настоящее время база оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными вертолетами Ми-24П.
ТАСС: последние новости
Генсовет единороссов утвердил кандидатов на довыборы депутатов Госдумы Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье Вучич заявил о нацеленности Сербии на развитие стратегического партнерства с РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова49
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
Над Крымом нависла угроза403
МИД ответил на «старую мантру» Лондона о «вине» РФ10
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение