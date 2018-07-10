Единственный за Уралом Кремль изнутри и снаружи

А вы знали, что в Сибири тоже есть настоящий Кремль? Красивый, белокаменный и единственный за Уральскими горами.

Однажды здесь побывал Дмитрий Медведев и сделал всего лишь одну фотографию, которая позднее была продана за 51 миллион рублей и вошла в список самых дорогих фотографий мира.

Посмотрим на это удивительно место поближе?

Первым русским городом в Сибири на месте бывшей столицы Сибирского ханства в 1586 стала Тюмень , но уже через год, в 1587 году воевода Данил Чулков заложил русский город Тобольск . Новый город появился недалеко от места битвы на Чувашевом мысу, в которой Ермак одержал победу и фактически покорил Сибирь.

Вскоре Тобольск стал главным городом Сибири, а в 1708 году получил официальный статус столицы Сибирской губернии, которая по решению Петра I включала в себя огромнейшую территорию от Вятки до Аляски ! Конечно, в таком значимом месте сразу же появился свой Кремль, первый был деревянным, но вскоре из Москвы в Тобольск прислали специальных каменщиков.

Первым каменным зданием Тобольска стал Софийский собор. В 1683 году в город прибыли каменщики под управлением Герасима Шарыпина и Ганки Тютина, а через три года собор уже был построен.

За образец строителями был взят Вознесенский собор Московского Кремля. Высота построенного собора составляет 47 метров, а ширина стен — 2 метра.

Во время строительства храма в 1864 году рухнул главный купол собора.

Софийский собор является старейшим каменным здание Сибири! Сегодня на территории все красиво и облагорожено.

Одновременно с собором строителями возводилась каменная колокольня. Первый вариант колокольни не выдержал тяжелых колоколов и рухнул спустя 110 лет. Новая колокольня была построена в 1792—1797 годах. Здесь находился самый большой колокол Сибири, весом 16 тонн.

В 2008 году в Тобольск привезли и установили новый царь-колокол, вес которого составляет 25 тонн.

Удивительное место!

Первые каменные стены и башни появились в Тобольском Кремле к концу XVII века.

Кремль входит в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и охраняется государством.

Южная крепостная башня. Построена в конце XII века московским каменщиком Герасимом Шарыпиным.

Эти стены видели всю историю Тобольска!

Кремль находится на горе в так называемом верхнем городе, отсюда открываются шикарные вида на нижний город и Иртыш.

Красота!

В небольшом Тобольске работает католический храм Пресвятой Троицы.

Католическую общину в городе основали сосланные в Сибирь поляки и литовцы, свой храм на пожертвования они построили к 1909 году.

В 2004 году на пожертвования из Германии был установлен орган и сегодня в храме проходят настоящие концерты органной музыки.

Трудно поверить, что такая архитектурная красота есть где-то в далекой Сибири.

Сегодня в Тобольске сохранились 7 кремлевских башен.

Большое количество построек Кремля созданы по проектам Семена Ремезова. Ремезов был архитектором, картографом и историком Сибири.

Навыки каменного строительства он получал в Москве, там же и утверждал свои проекты. Гостиный двор был построен за несколько лет, на верхнем этаже размещались гостиничные номера, а на нижнем торговые ряды.

Сибирь XVIII века.

В ущелье между двумя холмами была построена Рентерея (Казенная палата). Палата строилась по проекту все того же Семена Ремезова, но работали на стройке попавшие в плен во время Полтавской битвы шведы, поэтому часто это сооружение называют «Шведской палатой».

Кроме основной функции хранилища, здание также выполняло роль городских ворот — внизу можно увидеть бывший главный въезд на территорию Кремля.

Внутри так.

Снаружи так. Организованны аккуратные торговые ряды, приятно смотреть!

С названием для центральной площади заморачиваться не стали и назвали ее Красной. Центр площади украшает старая водонапорная башня и духовное училище.

Тобольское духовное училище.

Водонапорная башня в Тобольске появилась чуть больше ста лет назад. Она прекрасно сохранилась и сегодня представляет собой красивейший памятник промышленной архитектуры.

Такие дела…