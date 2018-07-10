Единственный за Уралом Кремль изнутри и снаружи 

А вы знали, что в Сибири тоже есть настоящий Кремль? Красивый, белокаменный и единственный за Уральскими горами.
Однажды здесь побывал Дмитрий Медведев и сделал всего лишь одну фотографию, которая позднее была продана за 51 миллион рублей и вошла в список самых дорогих фотографий мира.
Посмотрим на это удивительно место поближе?
Первым русским городом в Сибири на месте бывшей столицы Сибирского ханства в 1586 стала Тюмень, но уже через год, в 1587 году воевода Данил Чулков заложил русский город Тобольск. Новый город появился недалеко от места битвы на Чувашевом мысу, в которой Ермак одержал победу и фактически покорил Сибирь.
Вскоре Тобольск стал главным городом Сибири, а в 1708 году получил официальный статус столицы Сибирской губернии, которая по решению Петра I включала в себя огромнейшую территорию от Вятки до Аляски! Конечно, в таком значимом месте сразу же появился свой Кремль, первый был деревянным, но вскоре из Москвы в Тобольск прислали специальных каменщиков.
Первым каменным зданием Тобольска стал Софийский собор. В 1683 году в город прибыли каменщики под управлением Герасима Шарыпина и Ганки Тютина, а через три года собор уже был построен.
За образец строителями был взят Вознесенский собор Московского Кремля. Высота построенного собора составляет 47 метров, а ширина стен — 2 метра.
Во время строительства храма в 1864 году рухнул главный купол собора.
Софийский собор является старейшим каменным здание Сибири! Сегодня на территории все красиво и облагорожено.
Одновременно с собором строителями возводилась каменная колокольня. Первый вариант колокольни не выдержал тяжелых колоколов и рухнул спустя 110 лет. Новая колокольня была построена в 1792—1797 годах. Здесь находился самый большой колокол Сибири, весом 16 тонн.
В 2008 году в Тобольск привезли и установили новый царь-колокол, вес которого составляет 25 тонн.
Удивительное место!
Первые каменные стены и башни появились в Тобольском Кремле к концу XVII века.
Кремль входит в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и охраняется государством.
Южная крепостная башня. Построена в конце XII века московским каменщиком Герасимом Шарыпиным.
Эти стены видели всю историю Тобольска!
Кремль находится на горе в так называемом верхнем городе, отсюда открываются шикарные вида на нижний город и Иртыш.
Красота!
В небольшом Тобольске работает католический храм Пресвятой Троицы.
Католическую общину в городе основали сосланные в Сибирь поляки и литовцы, свой храм на пожертвования они построили к 1909 году.
В 2004 году на пожертвования из Германии был установлен орган и сегодня в храме проходят настоящие концерты органной музыки.
Трудно поверить, что такая архитектурная красота есть где-то в далекой Сибири.
Сегодня в Тобольске сохранились 7 кремлевских башен.
Большое количество построек Кремля созданы по проектам Семена Ремезова. Ремезов был архитектором, картографом и историком Сибири.
Навыки каменного строительства он получал в Москве, там же и утверждал свои проекты. Гостиный двор был построен за несколько лет, на верхнем этаже размещались гостиничные номера, а на нижнем торговые ряды.
Сибирь XVIII века.
В ущелье между двумя холмами была построена Рентерея (Казенная палата). Палата строилась по проекту все того же Семена Ремезова, но работали на стройке попавшие в плен во время Полтавской битвы шведы, поэтому часто это сооружение называют «Шведской палатой».
Кроме основной функции хранилища, здание также выполняло роль городских ворот — внизу можно увидеть бывший главный въезд на территорию Кремля.
Внутри так.
Снаружи так. Организованны аккуратные торговые ряды, приятно смотреть!
С названием для центральной площади заморачиваться не стали и назвали ее Красной. Центр площади украшает старая водонапорная башня и духовное училище.
Тобольское духовное училище.
Водонапорная башня в Тобольске появилась чуть больше ста лет назад. Она прекрасно сохранилась и сегодня представляет собой красивейший памятник промышленной архитектуры.
Такие дела…