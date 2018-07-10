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Кинопутешествие по Америке: 50 фильмов из 50 штатов
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Кинопутешествие по Америке: 50 фильмов из 50 штатов 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Хотите увидеть Америку, не покидая уютный диван? Без проблем! Rottentomatoes собрал 50 высокорейтинговых и знаковых (в большинстве своем), снятых в 50 штатах. Красота каждого штата, выраженная в образах его жителей, особенностях архитектуры и культуры, местных блюдах, и, что немаловажно, акцентах.
America, here we come!
Circle Films
Воспитание Аризоны
Айдахо, «Наполеон Динамит»
Айова, «Поле чудес»
Алабама, «Сельма»
Аляска, «Все любят китов»
Аризона, «Воспитание Аризоны»
Арканзас, «Мад»
Вайоминг, «Шейн»
Вашингтон, «Одиночки»
Вермонт, «Неприятности с Гарри»
Виргиния, «Новый Свет»
Touchstone Pictures
Общество мертвых поэтов
Висконсин, «Американское кино»
Гавайи, «Лило и Стич»
Делавэр, «Общество мертвых поэтов»
Джорджия, «Смоки и Бандит»
Западная Виргиния, «Ночь охотника»
Иллинойс, «Братья Блюз»
Индиана, «Команда из штата Индиана»
Калифорния, «На гребне волны»
Канзас, «Бумажная луна»
Кентукки, «Дочь шахтёра»
Miramax Films
Умница Уилл Хантинг
Колорадо, «Обнажённая шпора»
Коннектикут, «Ледяной ветер»
Луизиана, «Стальные магнолии»
Массачусетс, «Умница Уилл Хантинг»
Миннесота, «Пурпурный дождь»
Миссисипи, «О, где же ты, брат?»
Миссури, «Зимняя кость»
Мичиган, «Анатомия убийства»
Монтана, «Там, где течет река»
Мэн, «Стальной гигант»
Warner Bros.
Мальчишник в Вегасе
Мэриленд, «Лак для волос»
Небраска, «Выскочка»
Невада, «Мальчишник в Вегасе»
Нью-Гэмпшир, «В твоих глазах»
Нью-Джерси, «Клерки»
Нью-Йорк, «Делай как надо!»
Нью-Мексико, «Туз в рукаве»
Огайо, «Короли лета»
Оклахома, «Изгои»
Орегон, «Балбесы»
Miramax Films
Клерки
Пенсильвания, «Рокки»
Род-Айленд, «Королевство полной луны»
Северная Дакота, «Фарго»
Северная Каролина, «Дархэмский бык»
Теннесси, «Нэшвилл»
Техас, «Гигант»
Флорида, «Лунный свет»
Южная Дакота, «Танцующий с волками»
Южная Каролина, «Патриот»
Юта, «Панк из Солт-Лейк-Сити»
Лунный свет
Источник: rottentomatoes
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