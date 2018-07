Кинопутешествие по Америке: 50 фильмов из 50 штатов

Хотите увидеть Америку, не покидая уютный диван? Без проблем! Rottentomatoes собрал 50 высокорейтинговых и знаковых (в большинстве своем), снятых в 50 штатах. Красота каждого штата, выраженная в образах его жителей, особенностях архитектуры и культуры, местных блюдах, и, что немаловажно, акцентах.

America, here we come!

Айдахо, «Наполеон Динамит»

Айова, «Поле чудес»

Алабама, «Сельма»

Аризона, «Воспитание Аризоны»

Арканзас, «Мад»

Вайоминг, «Шейн»

Вашингтон, «Одиночки»

Вермонт, «Неприятности с Гарри»

Виргиния, «Новый Свет»

Гавайи, «Лило и Стич»

Делавэр, «Общество мертвых поэтов»

Джорджия, «Смоки и Бандит»

Западная Виргиния, «Ночь охотника»

Иллинойс, «Братья Блюз»

Индиана, «Команда из штата Индиана»

Калифорния, «На гребне волны»

Канзас, «Бумажная луна»

Кентукки, «Дочь шахтёра»

Колорадо, «Обнажённая шпора»

Коннектикут, «Ледяной ветер»

Луизиана, «Стальные магнолии»

Массачусетс, «Умница Уилл Хантинг»

Миннесота, «Пурпурный дождь»

Миссисипи, «О, где же ты, брат?»

Миссури, «Зимняя кость»

Мичиган, «Анатомия убийства»

Мэриленд, «Лак для волос»

Небраска, «Выскочка»

Нью-Гэмпшир, «В твоих глазах»

Нью-Джерси, «Клерки»

Нью-Мексико, «Туз в рукаве»

Огайо, «Короли лета»

Оклахома, «Изгои»

Орегон, «Балбесы»

Пенсильвания, «Рокки»

Род-Айленд, «Королевство полной луны»

Северная Дакота, «Фарго»

Северная Каролина, «Дархэмский бык»

Теннесси, «Нэшвилл»

Техас, «Гигант»

Флорида, «Лунный свет»

Южная Дакота, «Танцующий с волками»

Южная Каролина, «Патриот»

Источник: rottentomatoes