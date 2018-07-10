Для получения наследства появятся новые условия

С июня 2019 года в российском наследственном праве появятся новые условия для наследников. Первое — это наследственные договоры, согласно которым получить причитающееся имущество можно будет только при условии выполнения ряда требований усопшего. Второе — совместные завещания супругов, где они подробно будут прописывать кому, что и в каких количествах оставляют.

«Не надо пугаться и думать, что люди будут прописывать в наследственных договорах фантастические требования. Даже если кто — то и рискнёт, то нотариус просто аннулирует сделку», — ранее объяснил « Парламентской газете » Павел Крашенинников.

Он подчеркнул, что условия наследственного договора могут быть как имущественного, так и не имущественного характера. Например, наследодатель пропишет в документе, что его наследники обязаны прежде часть полученных акций отдать на благотворительность и только после этого смогут воспользоваться их оставшейся частью.

«Изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни сторон и по их обоюдному желанию. А те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, то есть несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, нетрудоспособные родители и супруги при любых условиях договора смогут её получить», — добавил Крашенинников.

Что касается совместных завещаний супругов, то составить его они смогут только вместе и обязаны будут точно прописать, кому из своих наследников и что оставляют.

Если же потом случится развод, то совместное завещание утратит силу. Также его могут признать недействительным, если один из супругов позже решит составить отдельное завещание.

«Развитие наследственного права без института совместных завещаний просто невозможно, потому что суды сегодня завалены исками от наследников, которые не могут поделить имущество», — заключил Павел Крашенинников.