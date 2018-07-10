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Проект о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные акции поддержан кабмином
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Проект о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные акции поддержан кабмином 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российское правительство выразило поддержку законопроекту, который предлагает наказание в виде административного ареста до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетнего в несанкционированные митинги.
Об этом стало известно «Интерфаксу» из отзыва кабинета министров.
Как говорится в заключении правительства, законопроект имеет цель предупредить участие несовершеннолетних в несанкционированных публичных выступлениях. Также подчеркивается, что он является «актуальным и засулживает поддержки».
Инициатором проекта закона выступили члены фракции «Единая Россиия».
В пояснительной записке отмечается, что повторное совершение такого правонарушения влечет за собой повышение административной ответственности, а именно подразумевает под собой наказание — административный арест до 30 суток и штраф для юридических лиц до одного миллиона рублей.
Авторы данного законопроекта, как подчеркивает издание, считают, что «он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье».
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