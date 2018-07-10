Модернизированные истребители МиГ-29 получила база российских ВКС в Армении 

Самолеты войдут в строй в течение месяца.
Два многоцелевых легких фронтовых истребителя МиГ-29 доставлены на авиационную базу Эребуни Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
После проведенной модернизации самолеты заступят на боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.
Авиационные инженеры и техники аэродрома подготовят машины к вылетам после сборки в течение ближайшего месяца.
МиГ-29 — российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан ОКБ «МиГ». Максимальная скорость — 2450 км/ч. Практический потолок — 18000 м.