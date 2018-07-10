Конфликты интересов в парламенте пропишут в новом законе

Предотвращать и регулировать конфликты интересов в российском парламенте в целях противодействия коррупции будут специальным законом. Для разработки его проекта в Совете Федерации создают рабочую группу.

В 7 пункте Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденном указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года, палатам Федерального Собрания поручено рассмотреть данные вопросы и подготовить проект федерального закона. Для реализации этого положения Указа и в соответствии с поручением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко , будет создана рабочая группа при Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Председатель Комитета Андрей Кутепов подчеркивает: «Мы создаем эту рабочую группу для того чтобы помочь разобраться парламентариям, что является конфликтом интересов, а что — нет, чтобы не стать объектом давления со стороны. Именно для этого будет создан список нарушений. В комиссию по конфликту интересов человек приходит не для того чтобы быть наказанным или поощренным. У него появляются сомнения, он идет разбираться с ситуацией. Срок подготовки законопроекта определен для нас до 1 декабря 2018 года. Возможно, изменения коснутся двух федеральных Законов: „О статусе“ и „О противодействии коррупции“».

Такой законопроект для парламентариев нужен, так как он учитывает специфику их работы, считает доктор юридических наук, профессор Светлана Бошно. «Всё, что на данный момент является конфликтом интересов для госслужащих, для парламентариев по большей части не будет таковым. Конфликт интересов — это специфический набор частных случаев, которые заранее предусмотреть невозможно. Сенаторы не ведут личных ежедневных приемов, не могут принимать определенное решение по распределению финансов. Парламент — это специфическая сфера. Конфликт интересов в этой сфере — вопрос гораздо сложнее. Сенаторы приходят в ту или иную сферу именно потому, что в своей жизни знания и опыт приобрели именно в этой сфере», — отметила эксперт.

В 2015 году президент подписал аналогичный закон для госслужащих, устанавливающий обязанность занимающих государственные должности и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по его предотвращению или урегулированию.