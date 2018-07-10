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Госдума рассмотрит проект, уточняющий цели, функции и полномочия РАН
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Госдума рассмотрит проект, уточняющий цели, функции и полномочия РАН 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник рассмотрит в третьем, окончательном чтении, законопроект, уточняющий цели деятельности Российской академии наук (РАН), ее основные задачи, функции и полномочия.
Ранее соответствующий проект на рассмотрение ГД внес президент РФ Владимир Путин.
Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в федеральном законе «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», говорится в пояснительной записке.
К целям деятельности РАН законопроектом предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования.
Кроме того, предлагается отнести к задачам РАН проведение финансируемых за счет ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере ОПК в интересах обороны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в правительство РФ, отмечается в документе.
Проект, кроме этого, уточняет положения закона, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту и правительству РФ, а также детализирует функции РАН в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.
Законодательная инициатива также предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти «предлагается предусмотреть право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания».
Также предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, внесении изменений в уставы в части осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, об утверждении уставов в новой редакции этих организаций принимаются по согласованию с РАН, следует из текста законопроекта после принятия поправок.
Кроме этого, законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений закона, касающихся назначения руководителей таких организаций.
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