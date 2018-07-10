HR в эпоху digital: ничего нового

Тренд последних лет, о котором невозможно умолчать, это разговор о диджитализации в HR. Под термином digital подразумевается немало: начиная от решений на основе Big data и заканчивая развитием искусственного интеллекта. На самом ли деле в HR наступила эпоха digital или роль цифровых технологий преувеличена? Свою точку зрения на этот счет высказывает HR-эксперт Алексей Васильманов.

Давайте будем откровенными и честно признаемся, несмотря на то, что все говорят о трансформации HR с неимоверной скоростью, на самом деле это не так. С какого момента мы берем отсчет, с каких годов? Существует эфемерная эпоха digital, но никто точно не знает, когда она началась и в чем конкретно проявляется.

Да, в арсенале рекрутеров появились такие инструменты как работные сайты. Они существуют достаточно давно и в своё время кардинально перевернули подход к поиску сотрудников. Но сейчас это уже привычная для всех стратегия и вряд ли эти инструменты можно отнести к эпохе digital. Если какая-то компания скажет, мы ввели skype-интервью и это сократило время наших рекрутеров на 30%, это будет правдой, но skype создали 15 лет назад.

Говоря о цифровизации в HR, всё же подразумевают нечто более современное и революционное, наподобие роботизации или искусственного интеллекта. Я могу с уверенностью сказать, что такого искусственного интеллекта, который мог бы заменить рекрутера или менеджера по персоналу, на данный момент не существует. И даже если это станет возможным и будет реализовано, все равно останутся такие моменты как человеческий фактор, личные убеждения и прочие нюансы, которые машина разрешить не сможет.

Разговоры о роботизации тоже весьма раздуты. Можно настроить робота обзванивать соискателей по скриптам, и мы применяем эту технологию. Но пока это настолько сыро, что вряд ли можно говорить о глобальных изменениях на рынке рекрутмента. Sms-рассылка и объявления в общественном транспорте и на улице работают гораздо лучше, чем бот, который звонит людям.

Да, технологии и методология в работе изменяются, но все действия продолжает совершать человек и даже если что-то автоматизируется, всё равно нужен сотрудник, контролирующий процесс. Я управляю кадровым агентством и еще двумя компаниями, в которых мы тестируем различные технологии. Как практик, я с сожалением признаю, что digital-нововведения редко можно назвать действительно эффективными. Прорыва на данный момент я не вижу.

Перемены есть, но вряд ли их можно назвать громким словом digital. В последние годы рекрутмент уходит в социальные сети. Там поиск сотрудников работает через персональный и HR-бренд компании, группы подбора персонала и т.д. Это разноплановый подход, который берут на вооружение рекрутеры. Варианты реализации могут быть самыми разными. Например, если Ольга Бузова опубликует у себя в Instagram какую-нибудь вакансию, можете представить, сколько людей на неё откликнется? Это пример поиска людей через личный бренд.

Другой кейс — поиск людей через графу «место работы» в Facebook и Вконтакте. Рекрутер может вбить в поисковик название компании и «схантить» профильного кандидата, который указал, что работает в этой организации. Если ты ищешь уникального специалиста, которых человек 5 на всю Россию , это может сработать. Такие направления как IT и других спецов стоит искать на форумах и в закрытых тематических сообществах.

При этом продолжают работать традиционные и даже забытые некоторыми способы подбора персонала. Например, в случае набора линейного персонала в продуктовые супермаркеты хорошие результаты даёт расклейка объявлений рядом с общежитиями.

Сложно и неэффективно применять какой-либо один источник и надеяться получить от него максимальный эффект. Успешный рекрутмент решается только в комплексе. Для одной вакансии окажется результативной расклейка объявлений, для другой — поиск через HeadHunter, для третьей — социальные сети. Всё зависит от вакансии, региона и даже от времени года. Опытный рекрутер без труда определит, где искать человека.

В завершение, касательно HR в эпоху digital, хочу сказать, что мы эту эпоху очень ждем, но в данный момент все заявления о цифровизации мне кажутся преувеличенными. Много красивых слов и заголовков, но каких-то кардинально новых рабочих инструментов на данный момент нет, как и принципиально инновационного подхода к рекрутменту. Стоит откровенно признать, что сейчас и в ближайшем будущем заменить профессионального рекрутера каким-либо цифровым инструментом не сможет ни одна платформа или технология.

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