«Группы смерти» в соцсетях будут блокировать в укоренном режиме

Роскомнадзор в течение суток будет блокировать интернет-сообщества, побуждающие подростков к насилию. С помощью такого механизма органы следствия смогут осуществлять сбор и фиксацию необходимых доказательств в целях проведения объективного расследования.

Законопроектом предлагается установить дополнительные механизмы по защите детей от информации, которая побуждает к совершению противоправных и опасных для их жизней действий. Так, предлагается немедленная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности.

В качестве примера авторы приводят так называемые «группы смерти» и «колумбайн-сообщества», игры «Беги или умри» и «Фея огня», которые ранее пользовались большой популярностью среди детей.

В пояснительной записке отмечается, что по инициативе Роскомнадзора также предлагается сократить сроки для принятия соответствующих мер в отношении правонарушителей с 3 суток до 1 суток.

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует рассмотреть в первом чтении 10 июля.

Авторы подчёркивают, что законопроект решает две задачи — защиту несовершеннолетних от вовлечения в совершение преступлений, а также защиты от совершения преступлений в отношении них.