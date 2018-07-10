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«Группы смерти» в соцсетях будут блокировать в укоренном режиме
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«Группы смерти» в соцсетях будут блокировать в укоренном режиме 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзор в течение суток будет блокировать интернет-сообщества, побуждающие подростков к насилию. С помощью такого механизма органы следствия смогут осуществлять сбор и фиксацию необходимых доказательств в целях проведения объективного расследования.
Автором соответствующей законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой.
Законопроектом предлагается установить дополнительные механизмы по защите детей от информации, которая побуждает к совершению противоправных и опасных для их жизней действий. Так, предлагается немедленная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности.
В качестве примера авторы приводят так называемые «группы смерти» и «колумбайн-сообщества», игры «Беги или умри» и «Фея огня», которые ранее пользовались большой популярностью среди детей.
В пояснительной записке отмечается, что по инициативе Роскомнадзора также предлагается сократить сроки для принятия соответствующих мер в отношении правонарушителей с 3 суток до 1 суток.
Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует рассмотреть в первом чтении 10 июля.
Авторы подчёркивают, что законопроект решает две задачи — защиту несовершеннолетних от вовлечения в совершение преступлений, а также защиты от совершения преступлений в отношении них.
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